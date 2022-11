Update: Omzet Alfen ruimschoots verdubbeld

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet ruimschoots verdubbeld, terwijl het aangepaste EBITDA-resultaat eveneens fors hoger uitviel. Dat maakte de fabrikant van oplaadpalen woensdag voorbeurs bekend.

CEO Marco Roeleveld sprak van een sterk kwartaal.

In het afgelopen kwartaal bedroeg de omzet 123,2 miljoen euro, goed voor een groei van 103 procent op jaarbasis. De groei werd vooral aangejaagd door apparatuur voor elektrisch opladen en energieopslag. Daarmee steeg de omzet harder dan de 73 procent stijging tot 105 miljoen euro waarop de consensus mikte.

De aangepaste EBITDA kwam uit op 24,5 miljoen euro en maakt inmiddels 19,9 procent van de omzet uit. Een jaar eerder werd nog een resultaat geboekt van 9,7 miljoen euro, toen goed voor 16,0 procent van de omzet. De analistenconsensus mikte op een marge van 17,3 procent.

De brutomarge stond wel onder druk en daalde op jaarbasis van 36,9 naar 34,8 procent. De consensus mikte al op een daling van de brutomarge met 200 basispunten. Hoe de marges zich in de komende tijd zullen ontwikkelen, kon Roeleveld niet zeggen. "Dat is lastig te voorspelen", zo stelde de topman tegenover ABM Financial News, wijzend op de stijgende kosten. "In het afgelopen jaar bleven de marges redelijk stabiel, nadat we een deel van de gestegen kosten konden doorberekenen. Maar de marges zijn afhankelijk van veel verschillende aspecten. Het is daarom moeilijk te voorspellen hoe de marges zich zullen ontwikkelen."

Alfen zegt impact van de verstoringen in de aanvoerketen te beperken, maar de prijsdruk bleef wel hoog in de afgelopen maanden. En dit lijkt nog niet ten einde. "De druk neemt nog niet af", aldus CFO Jeroen van Rossen. Alfen rekent ook in 2023 op margedruk door hoge kosten voor grondstoffen en arbeid.

Het bedrijf besloot een bestaande kredietfaciliteit te verhogen van 30 naar 100 miljoen euro, terwijl een bankgarantie eveneens werd verhoogd van 10 naar 40 miljoen euro, vanwege de groei van de activiteiten van Alfen.

Roeleveld sprak zich verder positief uit over de balans van Alfen.

Outlook

De outlook voor dit jaar werd gehandhaafd, waarmee Alfen onverminderd mikt op een omzet van 410 tot 470 miljoen euro. In augustus werd de omzetverwachting nog verhoogd. Voor augustus werd nog gemikt op een jaaromzet van 350 tot 420 miljoen.

Roeleveld stelde dat de laatste drie maanden doorgaans het sterkste kwartaal van het jaar vormden, maar dit is door de problemen in de aanvoerketen al enkele jaren niet meer te zeggen. "De ontwikkelingen zijn slechter voorspelbaar", aldus de topman. "Een deel van de omzet wordt soms doorgeschoven naar volgend jaar."

Ten tijde van de beursgang gaf Alfen een doelstelling voor de middellange termijn af van een aangepaste EBITDA-marge van 15 tot 19 procent. Deze margedoelstelling heeft Alfen inmiddels gehaald. "We zijn nu vijf jaar verder en het is logisch dat we op enig moment opnieuw kijken naar deze doelstelling", aldus Roeleveld. De topman liet al eerder weten een beleggersdag een goed moment te vinden om met nieuwe doelstellingen te komen. "We zijn ons aan het oriënteren op het organiseren van zo'n dag", aldus de topman.

Update: om reactie CFO en CEO toe te voegen.