Jefferies: resultaten Alfen trekken vermoedelijk verder aan

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in het derde kwartaal vermoedelijk opnieuw fors hogere resultaten geboekt. Dit verwacht analist David Kerstens van Jefferies in aanloop naar een kwartaalupdate van Alfen op woensdag. Kerstens merkte op dat de analistenconsensus momenteel uitgaat van een 88 procent hogere EBIT in het derde kwartaal van 18,2 miljoen euro. Dit impliceert volgens hem een 130 basispunten hogere marge van 17,3 procent. Daarbij zal de operationele leverage ruimschoots compenseren voor de druk op de brutomarge van 200 basispunten. De omzet zal naar verwachting met 73 procent stijgen tot 105 miljoen euro, aangejaagd door een omzetgroei van 133 procent uit elektrisch opladen. Kerstens merkte op dat Alfen al liet weten te verwachten dat de omzetgroei uit elektrisch opladen zal normaliseren tot circa 100 procent in de tweede helft van dit jaar na een groei van 202 procent in de eerste helft, aangejaagd door een hogere vraag na de coronacrisis. De analist concludeerde uit een gesprek met het bedrijf dat de markt voor elektrisch opladen een exponentiële groei zal laten zien in de komende drie tot vijf jaar, vooral aangejaagd door een hoge groei in het publieke segment. "Alfen is als Europese marktleider het beste gepositioneerd om te profiteren van een hoge marktgroei op korte termijn, terwijl het zich kan richten op het realiseren van terugkerende omzetstromen op lange termijn", aldus Kerstens. Jefferies heeft een Houden advies op Alfen. Het aandeel daalde dinsdagochtend met 1,7 procent tot 101,45 euro. Bron: ABM Financial News

