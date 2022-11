ING verhoogt koersdoel Fugro Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel Fugro verhoogd van 15,00 naar 18,00 euro met handhaving van het koopadvies, en plaatst het aandeel ook op de zogeheten Benelux Favourites List van de bank. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist Quirijn Mulder. De bank verhoogde ook de taxaties voor 2022 tot en met 2024. ING zag het bedrijf over het derde kwartaal van dit jaar met een orderboek naar buiten komen dat het sterkste was sinds het derde kwartaal van 2015. ING betoogde dat het bedrijf in hoog tempo naar een hoge groeimodus opschuift tegen de achtergrond van een groeiende behoefte aan nieuwe, minder milieubelastende energiebronnen, terwijl investeringen in olie- en gaswinning eveneens herstel laten zien. Met een evenwichtige balans moet Fugro volgens ING in staat zijn om dubbelcijferige groeicijfers te laten zien. Het aandeel Fugro noteerde dinsdag op een groen Damrak 2,4 procent hoger op 13,47 euro. Bron: ABM Financial News

