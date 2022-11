Degroof Petercam verlaagt koersdoel Onward licht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Onward Medical licht verlaagd van 14,50 naar 14,10 euro bij een ongewijzigd koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist David Seynnaeve. Weinig verrassende cijfers, vatte de analist de kwartaalupdate van het bedrijf samen. Onward heeft genoeg financiële middelen om tot eind 2024 door te kunnen gaan. Wel voorziet Seynnaeve dat Onward vertraging zal oplopen bij het indienen van registratieaanvragen in de Verenigde Staten en Europa, hoewel de lancering van ARC-EX nog steeds voor de tweede helft van volgend jaar gepland staat. Het koersdoel werd iets verlaagd op basis van deze verwachte vertraging. Maar aangezien het nieuwe koersdoel nog altijd een sterk opwaarts potentieel biedt, blijft het aandeel koopwaardig, vindt de analist. Het aandeel Onward steeg dinsdagochtend 10 procent tot 6,60 euro. Bron: ABM Financial News

