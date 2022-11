Beursblik: sterk derde kwartaal Kendrion Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft in het derde kwartaal sterk gepresteerd. Dit is de conclusie van ING na de resultaten van de specialist in elektromagneten. De omzet afgelopen kwartaal kwam op jaarbasis 17 procent hoger uit op 132,9 miljoen euro. Dat is 10 procent meer dan ING had voorzien. De genormaliseerde EBITDA steeg met 20 procent naar 14,9 miljoen euro met een bijbehorende marge van 11,2 procent. De marge lag in het derde kwartaal van 2021 nog op 11,0 procent. De genormaliseerd EBITDA kwam 24 procent hoger uit dan ING had verwacht. De outlook van Kendrion, waarin het bedrijf gewag maakte van aanhoudend volatiele economische omstandigheden, noemde ING geen verrassing ING heeft een koopadvies voor het aandeel Kendrion met een koersdoel van 26,25 euro. Kendrion noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,1 procent hoger op 15,72 euro. Bron: ABM Financial News

