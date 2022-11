Beursblik: positieve boodschap ASML verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor ASML verlaagd van 630 naar 610 euro, maar handhaafde in aanloop naar de beleggersdag op vrijdag wel het koopadvies. Vrijdag staan volgens analist Marc Hesselink de verwachtingen tot en met 2025 centraal. In september 2021 kwam ASML met vooruitzichten tot en met 2025, die volgens ING echter al snel niet meer actueel waren, door de sterker dan verwachte vraag naar DUV. "Sindsdien kondigde ASML een significante capaciteitsuitbreiding voor DUV aan. Samen met een aanhoudende sterke vraag naar EUV denken wij dat dit zal resulteren in een significant hogere omzetverwachting voor 2025", aldus de analist. ASML rekent nu nog op een omzet van 24 tot 30 miljard euro in 2025. ING gaat al uit van 35 miljard euro. Daarmee zit de bank boven de consensus. Maar de margeverwachting van de bank ligt hier juist onder. ASML mikt voor 2025 op een brutomarge van 54 tot 56 procent. ING verwacht overigens wel dat ASML conservatief zal zijn bij het afgegeven van nieuwe verwachtingen, "zoals altijd". In de raming zal ASML wel rekening houden met een erg tegenzittende markt, maar de meest optimistische verwachtingen juist erbuiten houden. Bron: ABM Financial News

