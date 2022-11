TKH stoot resterend belang in Cable Connectivity af Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) TKH heeft een overeenkomst bereikt met Infinite Electronics over de desinvestering van het resterende belang van 41,5 procent in Cable Connectivity Group. Dit maakte TKH dinsdagochtend bekend. De desinvestering zal eenmalig 35 miljoen euro bijdragen aan de winst van TKH. De transactie wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. Cable Connectivity ontstond in 2019 via de verkoop van een meerderheidsbelang van TKH's industriële connectiviteitssystemen aan Torqx. TKH kocht aanvankelijk een belang van 44 procent in Cable Connectivity terug om een verdere waardestijging van het belang te ondersteunen. Inmiddels is besloten om dat belang weer van hand te doen, nu Torqx zijn belang Cable Connectivity verkoopt aan Infinite Electronics. Het aandeel TKH daalde dinsdagochtend licht. Bron: ABM Financial News

