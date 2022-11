Beursblik: markten rekenen op verdeeld Amerikaans Congres Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Dinsdag vinden de 'midterm'-verkiezingen plaats in de Verenigde Staten, waarbij alle 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden op het spel staan en 34 van de 100 Senaatszetels. "De geschiedenis suggereert dat de markten altijd lijken te stijgen als de tussentijdse verkiezingen achter de rug zijn", aldus Deutsche Bank. Dat is al een eeuw het geval, volgens analisten van de Duitse bank. Volgens analisten van ING kunnen de tussentijdse verkiezingen in de VS voor volatiliteit zorgen op de valutamarkten, met een neerwaarts risico voor de dollar, wanneer de Republikeinen een meerderheid krijgen in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. In dat geval zou de regering van president Joe Biden geen fiscale steun meer kunnen bieden bij een economische neergang, aldus ING, omdat de Republikeinen vermoedelijk elk wetsvoorstel zullen blokkeren. De valutamarkten lijken volgens ING een verdeeld Congres in te prijzen, waarbij de Republikeinen de meerderheid krijgen in het Huis van Afgevaardigden en de Democraten in de Senaat. Dit zou een "relatief beperkte" impact hebben op de dollar. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is een politieke impasse, oftewel een verdeeld Congres, de beste uitkomst voor de financiële markten, omdat er zo weinig bemoeienis zal zijn vanuit de overheid. De midterm-verkiezingen in de VS vinden dinsdag plaats. De uiteindelijke verkiezingsuitslag kan dagen of zelfs weken op zich laten wachten, omdat de Amerikaanse staten verschillende termijnen hanteren om de uitslag te erkennen. Het nieuwe Amerikaanse Congres komt begin januari 2023 bij elkaar en heeft een termijn van twee jaar. Bron: ABM Financial News

