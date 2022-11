Renault bevestigt beursgang EV-tak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Renault wil zijn activiteiten op het vlak elektrische voertuigen volgend jaar naar de beurs in Parijs brengen. Dit bevestigde de Franse autobouwer op dinsdag. De EV-tak, genaamd Ampere, moet op zijn vroegst in de tweede helft van volgend jaar een beursnotering krijgen, maar dit is nog wel afhankelijk van de marktontwikkelingen. Renault wil een meerderheidsbelang in Ampere behouden en zegt op zoek te zijn naar enkele strategische langtermijninvesteerders. Uit eerdere berichtgeving van Bloomberg, bleek dat Renault zou mikken op een waardering van de EV-tak van circa 10 miljard euro. Dit zouden diverse bronnen aan het persbureau hebben gemeld. Renault liet in een separaat persbericht bovendien weten dat het een niet-bindend raamwerkovereenkomst heeft gesloten met de Chinese holding Zhejiang Geely om gezamenlijk een nieuw bedrijf op te zetten dat hybride aandrijflijnen gaat ontwikkelen. Renault is zijn activiteiten aan het herschikken. In de komende jaren moet dit onder meer leiden tot hogere operationele marges. De autobouwer mikt momenteel op een marge van meer dan 8 procent in 2025 en van meer dan 10 procent tegen 2030. Eerder mikte Renault voor 2025 nog op een marge van minstens 5 procent. Verder handhaafde Renault de outlook voor dit jaar van een operationele marge van meer dan 5 procent. Bron: ABM Financial News

