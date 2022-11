Chippers boven- én onderaan in iets lagere AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag met verlies gestart. Kort na de openingsbel noteerde de AEX 0,3 procent lager op 673,93 punten. Onder de hoofdaandelen gingen de halfgeleiders Besi en ASML aan kop met winsten van respectievelijk 2,5 procent en 1 procent, nadat Morgan Stanley startte met het volgen van de aandelen met een Overwogen advies. ASMI was juist de grootste daler met 1,4 procent koersverlies, nadat de zakenbank voor dit aandeel juist een Onderwogen advies afgaf. In de AMX won Fugro 2,5 procent. WDP verloor krap 2 procent. In de AScX won Majorel 1,5 procent. B&S Group daalde meer dan twee procent. Bron: ABM Financial News

