Deutsche Post verhoogt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Post heeft de outlook voor heel dit jaar verhoogd, nadat de operationele winst op jaarbasis aantrok. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Duitse postbedrijf. Deutsche Post, dat eigenaar is van DHL, verwacht voor dit jaar een EBIT van circa 8,4 miljard euro te realiseren, waar het eerder nog mikte op 8,0 miljard euro, plusminus 5 procent. De outlook werd verhoogd nadat Deutsche Post in de eerste negen maanden van dit jaar al een EBIT boekte van 6,5 miljard euro tegen 5,8 miljard euro een jaar eerder in dezelfde periode. In het derde kwartaal werd bovendien een nettowinst geboekt van 1,2 miljard euro, terwijl een jaar eerder nog een winst werd gerealiseerd van krap 1,1 miljard euro. De omzet steeg op jaarbasis met 20 procent tot 24,0 miljard euro, aangejaagd door de zakelijke internationale markt. Met zowel de omzet als de winst overtrof Deutsche Post de verwachtingen. De analistenconsensus hield namelijk rekening met een winst van 1,17 miljard op een omzet van 22,3 miljard euro. Het bedrijf waarschuwde wel dat de mondiale groei aan momentum verliest en dat het macro-economische klimaat verzwakt. "Vooruitkijkend naar het laatste kwartaal van het jaar, is Deutsche Post goed gepositioneerd, ondanks de aanhoudende economische onzekerheden", meent het bedrijf. Bron: ABM Financial News

