Moody's en Fitch voorzien stabiele kredietwaardigheid WDP

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) Moody's en Fitch hebben het vooruitzicht voor de kredietwaardigheid van WDP bepaald op stabiel, op basis van onder meer het trackrecord op het gebied van de schuldratio, de toegang tot kapitaal en een diverse huurportefeuille met een focus op het genereren van kasstroom op lange termijn. Dit maakte het WDP dinsdagochtend bekend. WDP kreeg van Moody's een Baa1- en van Fitch een BBB+-rating. Volgens Moody's wordt het kredietprofiel van WDP gesteund door de grote omvang van de kwalitatief sterke logistieke portefeuille in stabiele markten in West-Europa, naast een solide positie in de Roemeense markt. Dit vertaalt zich volgens het kredietbureau in een consistent hoge bezettingsgraad, een robuust rendement en stabiele kasstromen uit langlopende huurcontracten. Ook profiteert WDP van structurele meewind uit e-commerce en een herschikking van de bestaande aanvoerketens. Fitch is van mening dat de vastgoedportefeuille bestaat uit moderne panden op goede locaties. Dit voedt de interesse van huurders en leidt tot een consistent hoge bezettingsgraad. Fitch verwacht dat WDP zijn sterke en liquide balans kan behouden. Bron: ABM Financial News

