Meer omzet en hoger resultaat voor Kendrion Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft in het derde kwartaal van 2022 de omzet en het resultaat zien oplopen, waarbij vooral de nettowinst stevig aantrok. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de cijfers van de specialist in elektromagneten. De omzet afgelopen kwartaal kwam op jaarbasis 17 procent hoger uit op 132,9 miljoen euro. De genormaliseerde EBITDA steeg met 20 procent naar 14,9 miljoen euro met een bijbehorende marge van 11,2 procent. De marge lag in het derde kwartaal van 2021 nog op 11,0 procent. De genormaliseerde nettowinst voor amortisatie steeg van 4,0 miljoen naar 6,1 miljoen euro, een plus van 53 procent. De gerapporteerde nettowinst steeg van 2,9 naar 4,0 miljoen euro. De nettoschuldpositie steeg van 145,6 miljoen euro aan het eind van het tweede kwartaal naar 154,1 miljoen euro eind derde kwartaal. De schuldratio kwam uit op 2,6 en bleef daarmee ruim onder de bankconvenanten van 3,25. Aan het einde van het derde kwartaal van 2021 stond de schuldratio nog op 2,4. Outlook De economische omgeving blijft dit jaar volgens Kendrion volatiel, en deze trend zet door in 2023. Kendrion bewaakt daarbij goed de kaspositie. Verder zei Kendrion dat de doelstellingen voor 2025 haalbaar zijn. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.