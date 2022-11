Onward heeft 70 miljoen euro in kas Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Onward heeft aan het einde van het derde kwartaal nog 70 miljoen euro in kas en daarmee genoeg middelen om tot eind 2024 door te kunnen gaan. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het bedrijf. "Met veel trots kunnen we aankondigen dat we twee bijkomende FDA Breakthrough Device Designations hebben ontvangen, die het baanbrekende karakter van ons werk valideren en een gestroomlijnd goedkeuringsproces bieden voor deze belangrijke therapieën", aldus CEO Dave Marver in een toelichting. De topman kijkt al uit naar nieuwe mijlpalen, waaronder de verwachte vrijgave van tussentijdse gegevens uit lopende haalbaarheidsstudies in verband met bloeddruk. Onward verwacht de vrijgave van tussentijdse klinische data van van STIMO-HEMO en HemON studies voor eind dit jaar. Onward kondigde ook plannen aan om in de VS en de EU binnen zes maanden registratieaanvragen in te dienen met het oog op de commercialisering van ARC-EX voor de verbetering van de sterkte en functie van de bovenste ledematen bij patiënten met ruggenmergletsel. Als alles volgens plan verloopt, worden deze vergunningen in de tweede helft van 2023 verwacht. Bron: ABM Financial News

