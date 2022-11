Minder omzet voor Groupon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Groupon

(ABM FN-Dow Jones) Groupon heeft in het derde kwartaal van 2022 minder omzet behaald en eindigde opnieuw in de rode cijfers. Dit bleek maandagavond uit de resultaten van de Amerikaanse aanbieder van kortingscoupons. CEO Kedar Deshpande zei dat Groupon goede vorderingen maakt het programma om 150 miljoen dollar per jaar aan kosten te besparen. Eind 2023 denkt het bedrijf dit programma af te ronden. Daarbij kondigde Groupon maandag een tweede programma aan om nog eens 50 miljoen dollar aan kosten te besparen. Ook dit moet eind 2023 zijn gerealiseerd. Voor 2023 blijft Groupon mikken op een vrije kasstroom van 100 miljoen dollar en een aangepaste EBITDA-marge van 15 tot 20 procent. Derde kwartaal De kwartaalomzet van 144,4 miljoen dollar was dan ook beduidend lager dan de 214,2 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder, maar ook minder dan de 153,2 miljoen dollar in het tweede kwartaal van dit jaar. De aangepaste EBITDA kwam uit op 8,6 miljoen dollar negatief. Onder de streep bleef een verlies over van ruim 56 miljoen dollar tegenover een winst van 78 miljoen dollar een jaar eerder. In het tweede kwartaal leed Groupon een verlies van meer dan 91 miljoen dollar. Nabeurs op Wall Street daalde het aandeel maandag ruim 3 procent, na in de reguliere handel al iets te zijn gedaald. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.