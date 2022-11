Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet, in afwachting van de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen en de inflatie in de VS.

IG voorziet een openingsverlies van 0,1 punt voor de Duitse DAX en een min van 8 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 39 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag overwegend in het groen geëindigd, maar verloren wel stoom richting het slot.

"Een rommelig begin van de week", oordeelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, waar de hoop op een versoepeling van de Chinese coronamaatregelen plaats lijkt te maken voor de realiteit dat dergelijke plannen niet snel staan te gebeuren, aldus de marktkenner.

Naeem Aslam van AvaTrade wees verder op teleurstellende exportcijfers uit China. Zo daalde de export in China voor het eerst sinds mei 2020, toen de gehele wereld tot stilstand kwam als gevolg van de coronacrisis, merkte de marktanalist op.

Daarnaast blijven beleggers ook bezig met het rentebeleid van centrale banken en de vraag of ze het tempo van de renteverhogingen gaan terugschroeven. Daarom wordt met extra belangstelling gekeken naar de Amerikaanse inflatiecijfers die later deze week verschijnen.

Op macro-economisch vlak was het rustig. De industriële productie in Duitsland is in september met 0,6 procent gestegen op maandbasis en met 2,6 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Carsten Brzeski van ING wees echter op andere, recent verschenen, macrodata die erop wijzen dat de Duitse economie geleidelijk in een recessie terecht komt.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs heeft maandag het advies voor Shell verlaagd van Kopen naar Neutraal en het koersdoel werd daarbij neerwaarts bijgesteld van 40,00 euro naar 38,00 euro. De zakenbank stelde dat de energiereus op de beurs dit jaar ten opzichte van sectorgenoten een 'outperformance' heeft laten zien, ondanks een rendement op de vrije kasstroom die onder het sectorgemiddelde ligt en een relatief minder aantrekkelijke kapitaalteruggave aan aandeelhouders. Het aandeel daalde licht.

Sectorgenoten BP en TotalEnergies eindigden wel in het groen.

TomTom heeft een nieuwe wereldwijde opdracht gekregen om kaarten, navigatie software en slimme diensten te leveren aan autofabrikant Stellantis. Dit maakte TomTom maandagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. TomTom daalde bijna 2 procent in Amsterdam, terwijl Stellantis anderhalf procent steeg in Parijs.

Worldline koopt een deel van de activiteiten van de Italiaanse bank Banco Desio en start ook een samenwerking. Het aandeel Worldline stijgt in Parijs circa een procent.

Ryanair heeft in de eerste helft van boekjaar 2023 weer winst geboekt, dankzij een sterk herstel van de passagiersaantallen, maar het herstel voor de rest van het jaar blijft fragiel. Het aandeel steeg ruim 2 procent in Londen.

Euro STOXX 50 3.708,64 (+0,6%)

STOXX Europe 600 418,34 (+0,3%)

DAX 13.533,52 (+0,6%)

CAC 40 6.416,61 (vlak)

FTSE 100 7.299,99 (-0,5%)

SMI 10.750,39 (-0,4%)

AEX 676,06 (+0,6%)

BEL 20 3.616,18 (+0,4%)

FTSE MIB 23.493,00 (+0,9%)

IBEX 35 7.962,30 (+0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat dinsdag een rode opening tegemoet, na maandag hoger te zijn geëindigd.

De aandacht gaat deze week uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers van aanstaande donderdag, maar eerst zullen beleggers hun aandacht richten op de tussentijdse verkiezingen van de Senaat en Huis van Afgevaardigden in de VS, de zogeheten midterms.

"De geschiedenis suggereert dat de markten altijd lijken te stijgen als de tussentijdse verkiezingen achter de rug zijn", aldus Deutsche Bank. Dat is al een eeuw het geval, volgens de analisten.

Een positieve draai op de Aziatische markten biedt maandag ook steun aan de koersen. De Hang Seng index in Hongkong steeg maandag 3 procent.

"Aanhoudende geruchten dat de Chinese regering het coronavirusbeleid gaat versoepelen speelden een rol in de rally van vrijdag. De Chinese zorgautoriteiten bevestigden afgelopen weekend echter dat het bestaande 'dynamische' beperkingenregime wordt voorgezet. De markten suggereren echter dat beleggers veranderingen verwachten", volgens Peel Hunt.

Economisch nieuws uit China was dat de Chinese export in oktober onverwacht is gekrompen, met 0,3 procent, vergeleken met een jaar eerder. Dit was een tegenvaller, economen gepolst door The Wall Street Journal rekenden juist op een groei van 4 procent.

WTI-olie werd maandag een procent goedkoper. De Amerikaanse tienjaarsrente liep op naar 4,21 procent.

Bedrijfsnieuws

Apple heeft gewaarschuwd dat de levering van zijn duurdere iPhone-modellen gehinderd zal worden door coronavirusbeperkingen bij een van zijn grote toeleveranciers in China. Dit is een onwelkome verstoring aan de vooravond van het zo belangrijke feestdagenseizoen. De assemblagefabriek in Zhengzhou werkt slechts op beperkte capaciteit, aldus Apple. Het aandeel steeg licht.

Meta, moederbedrijf van Facebook zal deze week grootschalige ontslagen bekendmaken, volgens bronnen. Sociale mediabedrijven zijn tijdens de pandemie snel gegroeid. Er zouden nu duizenden banen verdwijnen bij Meta, en de ontslagronde kan woensdag al worden aangekondigd. Meta telt nu 87.000 medewerkers. Het aandeel won zo'n 6,5 procent.

Walgreens Boots Alliance is dichtbij een overname van Summit Health, eigenaar van CityMD, dat centra voor urgente zorg uitbaat. Summit zou dan samengaan met de zorgcentra Village Practice Management van de apothekenreus. De overname zou 9 miljard dollar kosten. Walgreens steeg 4 procent.

Warren Buffett's Berkshire Hathaway heeft in het derde kwartaal een nettoverlies geleden van 2,7 miljard dollar. De volatiele aandelenmarkt en investeringen in verzekeraars zorgden voor verliezen, terwijl de investeringen in industrie, diensten en detailhandel wel winsten boekten. In de afgelopen periode steeg het operationele resultaat naar 7,8 miljard dollar, ondanks een verliespost van 3,4 miljard dollar door de impact van orkaan Ian op de vastgoed- en verzekeringsactiviteiten. Het aandeel won bijna een procent.

BioNTech heeft in het derde kwartaal beter dan verwachte resultaten behaald, hoewel de winst en omzet van de coronavaccinproducent wel daalden ten opzichte van het jaar ervoor. De outlook was positief en dus steeg het aandeel ruim 4 procent.

S&P 500 index 3.806,80 (+1,0%)

Dow Jones index 32.827,00 (+1,3%)

Nasdaq Composite 10.564,52 (+0,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren dinsdag verdeeld.

Nikkei 225 27,887,14 (+1,3%)

Shanghai Composite 3.0544,47 (-0,8%)

Hang Seng 16.470,95 (-0,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0005. Maandagavond noteerde het muntpaar op 1,0020. Volgens analisten van ING kunnen de tussentijdse verkiezingen in de VS op dinsdag voor volatiliteit zorgen op de valutamarkten.

USD/JPY Yen 146,73

EUR/USD Euro 1,0005

EUR/JPY Yen 146,77

MACRO-AGENDA:

06:30 Inflatie - Oktober (NL)

11:00 Detailhandelsverkopen - September (eur)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Oktober (VS)

00:00 Tussentijdse verkiezingen HvA en Senaat (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Bayer - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Post - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Henkel - Cijfers derde kwartaal (Dld)

22:00 Disney - Cijfers vierde kwartaal (VS)