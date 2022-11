Inflatie in Nederland neemt fractioneel af

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in oktober iets minder hard gestegen dan in september. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 14,3 procent op jaarbasis, na een inflatie van 14,5 procent in september. In augustus bedroeg de inflatie 12,0 procent en in juli 10,3 procent.

Sinds juli 2021, toen de prijsstijging slechts 1,4 procent was, zit de inflatie in een steile trend omhoog.

Energie

De prijsontwikkeling van energie had afgelopen maand een drukkend effect op de inflatie. Energie was in oktober 173 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In september 2022 was energie echter 200 procent duurder dan in september 2021.

De prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had eveneens een drukkend effect op de inflatie. Motorbrandstoffen waren in oktober 7,5 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In september was de prijsstijging op jaarbasis 11,4 procent.

Prijzen van voedingsmiddelen namen in oktober verder toe. Voeding was 14,0 procent duurder dan in oktober 2021. In september was de prijsstijging op jaarbasis 12,8 procent. Deze stijging kwam met name door brood, granen en zuivel. Ook kleding had een verhogend effect op de inflatie. Kleding was in oktober 9,4 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In september was dit 8,0 procent.