Verlies Lyft loopt op

(ABM FN-Dow Jones) Lyft is in het derde kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken, terwijl de omzet steeg. Dit meldde de Amerikaanse taxidienst maandag nabeurs.

CEO en mede-oprichter Logan Green sprak toch van een sterk kwartaal en gaf aan dat het bedrijf "beslissende stappen" heeft genomen om winstgevende groei te kunnen realiseren.

"We hebben nog meer vertrouwen in ons vermogen om onze financiële doelstellingen voor 2024 te halen", aldus Green.

In het derde kwartaal kwam er een verlies van ruim 422 miljoen dollar in de boeken, tegenover een verlies van bijna 100 miljoen dollar een jaar eerder en ruim 377 miljoen dollar in het tweede kwartaal. Het verlies had onder meer te maken met een afschrijving van 135 miljoen dollar als gevolg van het stopzetten van Argo AI, een start-up voor zelfrijdende auto's van Ford en Volkswagen waarin Lyft ook een klein belang had.

Op aangepast niveau schreef Lyft wel zwarte cijfers. De aangepaste winst steeg van bijna 18 miljoen naar circa 37 miljoen dollar. De brutowinst verbeterde van 472 miljoen naar 483 miljoen dollar, met een bijbehorende marge van 45,8 procent, wat een duidelijke verbetering was ten opzichte van de marge van 34,4 procent in het tweede kwartaal.

De omzet steeg met 6 procent op kwartaalbasis en met 22 procent op jaarbasis naar 1.053,8 miljoen dollar.

Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een verlies van 171 miljoen dollar en een omzet van 1,06 miljard dollar.

Verder kwam de gemiddelde omzet per actieve chauffeur uit op 51,88 dollar. Dat was in het tweede kwartaal 49,89 dollar.

Lyft kondigde vorige week aan dat het 13 procent van zijn personeelsbestand wil ontslaan, of bijna 700 mensen, wat volgens mede-oprichter John Zimmer een "proactieve zet is om ervoor te zorgen dat 2023 een jaar wordt waarin we ons kunnen concentreren op de uitvoering."

Outlook

Voor het lopende vierde kwartaal rekent Lyft op een omzet van 1.145 tot 1.165 miljoen dollar. Dit zou een groei betekenen van 9 tot 11 procent op kwartaalbasis en van 18 tot 20 procent op jaarbasis.

De aangepaste EBITDA zou uit moeten komen tussen de 80 en 100 miljoen dollar, met een marge van 7 tot 9 procent. In het derde kwartaal kwam de aangepaste EBITDA uit op ruim 66 miljoen dollar met een marge van 6,3 procent.

Analisten voorspellen een EBITDA van 85 miljoen dollar en een omzet van 1,16 miljard dollar.

In de nabeurshandel daalde het aandeel maandag 8 procent.