Olieprijs daalt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gedaald. Bij een settlement van 91,79 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna een procent goedkoper.

Vorige week werd WTI-olie duurder vanwege de hoop op een versoepeling van de coronamaatregelen in China, maar Beijing liet dit weekend weten dat het grotendeels zal vasthouden aan het strenge virusbeleid.

"De oliemarkt werd zondagavond hard geraakt maar wist te herstellen door de verwarring of China wel of niet een deel van zijn coronabeperkingen gaat opheffen", aldus marktanalist Phil Flynn van The Price Futures Group.

"Wanneer het gaat om de mondiale vraag naar olie, missen we China. Het zero-covidbeleid van China heeft zeker een rol gespeeld in de mondiale zwakte", aldus Flynn.

De oliemarkten verwerkten maandag ook handelsdata uit China. De gemiddelde olie-import kwam in oktober uit op 10,2 miljoen vaten per dag, wat een stijging was op maand- en jaarbasis, volgens analist Warren Patterson van ING.

Dat viel ook Phil Flynn van The Price Futures Group op. "Er moet een reden zijn waarom China opeens veel olie importeert", aldus de analist. Mogelijk bereidt Beijing zich toch voor op een gedeeltelijke heropening van de economie of maakt het land zich op voor de winter.

"Het maakt niet zoveel uit wat de precieze reden is. Het wereldwijde aanbod is nog altijd zeer krap met weinig marge en elke toenemende vraag vanuit China maakt het aanbod nog krapper", aldus Flynn.

De gasprijzen stegen maandag verder, volgens analisten van Schneider Electric vanwege het koude weer dat in aantocht is in de VS. Zo krijgt het noordwesten de komende dagen te maken met een winterstorm en gaan de zuidelijke staten volgende week lager dan normale temperaturen tegemoet.