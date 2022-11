Europese beurzen verliezen stoom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag overwegend in het groen geëindigd, maar verloren wel stoom richting het slot. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,3 procent op 418,34 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 13.533,52 punten. De Franse CAC 40 sloot vlak bij een stand van 6.416,61 punten. De Britse FTSE daalde 0,5 procent tot 7.299,99 punten. "Een rommelig begin van de week", oordeelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, waar de hoop op een versoepeling van de Chinese coronamaatregelen plaats lijkt te maken voor de realiteit dat dergelijke plannen niet snel staan te gebeuren, aldus de marktkenner. Naeem Aslam van AvaTrade wees verder op teleurstellende exportcijfers uit China. Zo daalde de export in China voor het eerst sinds mei 2020, toen de gehele wereld tot stilstand kwam als gevolg van de coronacrisis, merkte de marktanalist op. Daarnaast blijven beleggers ook bezig met het rentebeleid van centrale banken en de vraag of ze het tempo van de renteverhogingen gaan terugschroeven. Daarom wordt met extra belangstelling gekeken naar de Amerikaanse inflatiecijfers die later deze week verschijnen. Op macro-economisch vlak was het rustig. De industriële productie in Duitsland is in september met 0,6 procent gestegen op maandbasis en met 2,6 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Carsten Brzeski van ING wees echter op andere, recent verschenen, macrodata die erop wijzen dat de Duitse economie geleidelijk in een recessie terecht komt. De euro/dollar noteerde maandag rond het slot op 1,0001. WTI-olie werd iets duurder op 93 euro per vat. Bedrijfsnieuws Goldman Sachs heeft maandag het advies voor Shell verlaagd van Kopen naar Neutraal en het koersdoel werd daarbij neerwaarts bijgesteld van 40,00 euro naar 38,00 euro. De zakenbank stelde dat de energiereus op de beurs dit jaar ten opzichte van sectorgenoten een 'outperformance' heeft laten zien, ondanks een rendement op de vrije kasstroom die onder het sectorgemiddelde ligt en een relatief minder aantrekkelijke kapitaalteruggave aan aandeelhouders. Het aandeel daalde licht. Sectorgenoten BP en TotalEnergies eindigden wel in het groen. TomTom heeft een nieuwe wereldwijde opdracht gekregen om kaarten, navigatie software en slimme diensten te leveren aan autofabrikant Stellantis. Dit maakte TomTom maandagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. TomTom daalde bijna 2 procent in Amsterdam, terwijl Stellantis anderhalf procent steeg in Parijs. Worldline koopt een deel van de activiteiten van de Italiaanse bank Banco Desio en start ook een samenwerking. Het aandeel Worldline stijgt in Parijs circa een procent. Ryanair heeft in de eerste helft van boekjaar 2023 weer winst geboekt, dankzij een sterk herstel van de passagiersaantallen, maar het herstel voor de rest van het jaar blijft fragiel. Het aandeel steeg ruim 2 procent in Londen. Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot ruim een half procent in het groen. Bron: ABM Financial News

