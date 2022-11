Groene weekstart op Beursplein 5 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De AEX won 0,6 procent op 676,06 punten. Daarmee volgde de hoofdgraadmeter de winsten in Azië. Tegenvallers voorbeurs waren er echter ook, zoals een waarschuwing van Apple over een lagere productie in China als gevolg van de strenge coronamaatregelen en een dreigende ontslagronde bij Meta. En uit China kwamen ook tegenvallende exportcijfers. Tegen de verwachting in daalde de Chinese export. Daarentegen produceerde de Duitse industrie meer. De euro/dollar handelde op 1,001 weer net boven pariteit, en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,20 procent. De aandacht gaat deze week uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers van aanstaande donderdag. Volgens CIO Mark Haefele van UBS zal de Federal Reserve drie maanden op rij een kerninflatie van 0,2 procent of minder willen zien, alvorens het overweegt om de renteverhogingen te pauzeren. Maar eerst zullen beleggers hun aandacht kunnen richten op de tussentijdse verkiezingen van de Senaat en Huis van Afgevaardigden, de zogeheten midterms. "De geschiedenis suggereert dat de markten altijd lijken te stijgen als de tussentijdse verkiezingen achter de rug zijn", aldus Deutsche Bank. Dat is al een eeuw het geval, volgens de analisten. Olie werd iets duurder op 93 dollar per vat. Stijgers en dalers In de AEX was ASMI koploper met een koerswinst van 3,3 procent. Just Eat won 2,8 procent en ASML 2,7 procent. Signify won 2,5 procent, ondanks een kleine koersdoelverlaging door ING. Adyen verloor 0,8 procent en Wolters Kluwer 2,1 procent, en waren daarmee de grootste dalers in de AEX. Goldman Sachs haalde Shell van de kooplijst, omdat het in bepaalde sectorgenoten meer brood ziet. Het aandeel Shell daalde 0,4 procent. PostNL won na cijfers 8,5 procent. Die cijfers waren volgens Jefferies geen grote verrassing, maar Degroof Petercam verlaagde wel het koersdoel. Eurocommercial werd 3,1 procent duurder en Basic-Fit 4,4 procent. Galapagos en OCI verloren 4,0 en 5,6 procent. Galapagos kwam vrijdag met een beleggersdag, en die werd niet erg goed ontvangen. Volgens Jefferies hoeven beleggers er niet op te rekenen dat Galapagos spoedig meer medicijnen op de markt brengt. JPMorgan haalde het aandeel OCI vandaag van de kooplijst. Smallcapper CM.com steeg 8,2 procent en ForFarmers 5,4 procent. Bouwer Heijmans steeg 3,7 procent. Heijmans mag aan de slag met de uitbreiding van de luchthaven in Eindhoven. TomTom verloor 2,0 procent ondanks een opdracht van Stellantis. Ordina daalde 2,1 procent na een koersdoelverlaging door ING en Majorel werd ook 2,1 procent goedkoper. Wall Street Bij het klinken van de slotgong op het Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen circa een half procent hoger. Bron: ABM Financial News

