Beursblik: hogere omzet Ahold verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het derde kwartaal van 2022 meer omzet behaald dan in dezelfde drie maanden in het jaar ervoor, terwijl de marge op kwartaalbasis stabiel bleef. Dit blijkt uit de analistenconsensus die Ahold zelf samenstelde en publiceerde.

Door de consensus wordt gerekend op een omzet van 21.752 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. In het tweede kwartaal kwam de omzet nog uit op 21.445 miljoen euro en in het derde kwartaal in 2021 op 18.545 miljoen euro.

Het leeuwendeel van de omzet kwam in het derde kwartaal uit de Verenigde Staten. De analistenconsensus schat die in op zo'n 14,3 miljard euro. In Europa moet de omzet uitkomen op circa 7,5 miljard euro, volgens de consensus.

In het algemeen verwachten analisten van ING een aanhoudend goed momentum in de VS, waar met name België naar verwachting slecht presteerde in het Europese segment en Nederland het redelijk deed.

In de VS kon Ahold vermoedelijk profiteren van een sterkere dollar en inflatie, wat compenseerde voor negatieve verkoopvolumes. In Europa had Ahold last van een negatief kalendereffect van circa 10 basispunten, aldus ING.

Volgens ING moet de vergelijkbare groei in de VS uitkomen op 6,0 procent, wat iets voorzichtiger is dan de consensus van 6,2 procent. De consensus rekent verder op een onderliggende marge in de VS van 4,5 procent, waar ING denkt aan 4,6 procent. Voor Europa komt de vergelijkbare groei vermoedelijk uit op 4,4 procent en de bijbehorende marge op 3,5 procent, waar ING rekent op 1,1 en 3,6 procent.

Dit resulteert volgens de analistenconsensus in een onderliggende groepsmarge van 4,1 procent in het derde kwartaal, gelijk aan de drie maanden ervoor. In derde kwartaal van 2021 kwam de onderliggende marge uit op 4,4 procent.

Onderliggend rekenen de analisten verder op een operationele winst van 885 miljoen euro en een nettowinst van 590 miljoen euro.

Outlook

Voor het lopende boekjaar mikt Ahold nog altijd op een onderliggende operationele marge van minstens 4 procent. Wel mikt Ahold daarnaast nu op een stijging van de onderliggende winst per aandeel van circa 5 procent, zo werd bij de cijfers over het tweede kwartaal bekend. Er werd eerder een winst vergelijkbaar met die in 2021 verwacht en dat was al een verhoging ten opzichte van de eerste verwachting van een daling met 5 procent.

De vrije kasstroom zal circa 2,0 miljard euro bedragen, zo kondigde de grootgrutter in augustus aan. Dat was eerder 1,7 miljard euro.

Voor 2022 mikt de consensus op een omzet van bijna 86 miljard euro en een nettowinst van ruim 2,3 miljard euro. De onderliggende operationele winst moet volgens de analisten uitkomen op bijna 3,5 miljard euro en de bijbehorende marge op 4,1 procent. De vrije kasstroom schatten de analisten in op een fractie meer dan 2 miljard euro.

Ahold opent woensdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteert maandag bijna een procent in het groen op 28,43 euro.