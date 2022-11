Futures Wall Street wijzen omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, ondanks de hogere rente op korte staatsleningen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,6 procent in het groen.

De aandacht gaat deze week uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers van aanstaande donderdag, maar eerst zullen beleggers hun aandacht kunnen richten op de tussentijdse verkiezingen van de Senaat en Huis van Afgevaardigden, de zogeheten midterms.

"De geschiedenis suggereert dat de markten altijd lijken te stijgen als de tussentijdse verkiezingen achter de rug zijn", aldus Deutsche Bank. Dat is al een eeuw het geval, volgens de analisten.

Een positieve draai op de Aziatische markten biedt maandag steun aan de koersen. De Hang Seng index in Hongkong steeg maandag 3 procent.

"Aanhoudende geruchten dat de Chinese regering het coronavirusbeleid gaat versoepelen speelden een rol in de rally van vrijdag. De Chinese zorgautoriteiten bevestigden afgelopen weekend echter dat het bestaande 'dynamische' beperkingenregime wordt voorgezet. De markten suggereren echter dat beleggers veranderingen verwachten", volgens Peel Hunt.

De olieprijs bewoog weinig. Een december-future West Texas Intermediate werd 0,1 procent goedkoper op 92,47 dollar. Brent-olie kostte nog steeds 98,51 dollar.

De euro/dollar noteerde op 0,9981. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 0,9965 op de borden. Vrijdag ging de dollar onderuit tegenover de euro. Volgens marktanalist Stefan Koopman van Rabobank had dit te maken met uitspraken van Christine Lagarde die op een langere hoge rente in de eurozone wijzen. Volgens MUFG is het nog te vroeg voor een duurzame verzwakking van de Amerikaanse munt.

Bedrijfsnieuws

Apple heeft gewaarschuwd dat de levering van zijn duurdere iPhone-modellen gehinderd zal worden door coronavirusbeperkingen bij een van zijn grote toeleveranciers in China. Dit is een onwelkome verstoring aan de vooravond van het zo belangrijke feestdagenseizoen. De assemblagefabriek in Zhengzhou werkt slechts op beperkte capaciteit, aldus Apple.

Moederbedrijf Meta van Facebook zal deze week grootschalige ontslagen bekendmaken, volgens bronnen. Sociale mediabedrijven zijn tijdens de pandemie snel gegroeid. Er zouden nu duizenden banen verdwijnen bij Meta, en de ontslagronde kan woensdag al worden aangekondigd. Meta telt nu 87.000 medewerkers.

Walgreens Boots Alliance is dichtbij een overname van Summit Health, eigenaar van CityMD, dat centra voor urgente zorg uitbaat. Summit zou dan samengaan met de zorgcentra Village Practice Manegement van de apothekenreus. De overname zou 9 miljard dollar kosten.



Twitter wil het blauwe vinkje voor geverifieerde gebruikers voortaan tegen betaling aanbieden. De eerste grote verandering onder de nieuwe eigenaar Elon Musk leidde tot problemen, omdat het vinkje niet zichtbaar werd bij veel nieuwe gebruikers die bereid waren dit bedrag te gaan betalen.

Amazon.com gaat zijn muziekcatalogus voor Prime-leden sterk uitbreiden. Dit moet het Prime-abonnement aantrekkelijker maken nu rivalen zoals Walmart adverteren met snellere bezorging en hun abonnementvoorwaarden hebben vernieuwd. Er komen tientallen miljoenen liedjes van Amazon Music zonder reclames beschikbaar voor Prime-klanten.

Warren Buffett's Berkshire Hathaway heeft in het derde kwartaal een nettoverlies geleden van 2,7 miljard dollar. De volatiele aandelenmarkt en investeringen in verzekeraars zorgden voor verliezen, terwijl de investeringen in industrie, diensten en detailhandel wel winsten boekten. In de afgelopen periode steeg het operationele resultaat naar 7,8 miljard dollar, ondanks een verliespost van 3,4 miljard dollar door de impact van orkaan Ian op de vastgoed- en verzekeringsactiviteiten.

Slotstanden



De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag hoger na een volatiele sessie. De S&P 500 steeg 1,4 procent op 3.770,55 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 32.403,22 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent in de plus bij een stand van 10.475,25 punten.