Shell koopt miljarden liters suikerrietethanol

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell koopt 3,25 miljard liter ethanol uit suikerriet van het Braziliaanse Raizen. Dat maakte Shell maandagmiddag bekend. Die aankoop moet Shell helpen om zijn doelstelling om in 2025 emissieneutraal te zijn, te realiseren. De hernieuwbare brandstof zal moeten worden geproduceerd door vijf fabrieken die Raizen wil gaan bouwen in Brazilië. Daarmee stijgt het aantal fabrieken van Raizen naar negen. De investering van Raizen bedraagt zo'n 1,5 miljard dollar. De vijf nieuwe fabrieken moeten eind 2027 allemaal draaien. Raizen is een joint venture, die voor 44 procent in handen is van Shell, voor 44 procent van Cosan en voor 12 procent in handen van andere eigenaren. De ethanol wordt gemaakt van restafval van suikerriet. Hierdoor kan er ongeveer 50 procent meer ethanol worden geproduceerd uit het zelfde landareaal. Ook zouden de nieuwe fabrieken geen concurrentie met voedselgewassen veroorzaken. De hoeveelheid CO2 die het bio-ethanol uitstoot is volgens Shell 75 procent lager dan bij benzine. Bron: ABM Financial News

