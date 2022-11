Cijfers BioNTech vallen mee Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BioNTech

(ABM FN-Dow Jones) BioNTech heeft in het derde kwartaal de resultaten flink zien dalen, maar deed het desondanks een stuk beter dan verwacht, en zag daarbij ook ruimte om de omzetverwachting voor heel 2022 te verhogen. Dit bleek maandagmiddag uit de cijfers van de fabrikant van coronavaccins uit het Duitse Mainz. De omzet van BioNTech daalde van 6,1 naar 3,5 miljard euro, wat wel nog altijd flink meer was dan de markt had verwacht. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden gerekend op een omzet van 2,1 miljard euro. De winst kwam uit op 1,8 miljard euro, of net geen 7 euro per aandeel. Daarmee lag de winst op ruim het dubbele van de analistenconsensus van FactSet. Na negen maanden zat BioNTech op een omzet van nipt meer dan 13 miljard euro en een winst per aandeel van 27,70 euro. Daarmee ligt de omzet iets achter op de omzet in de eerste drie kwartalen van 2021, maar de winst pakt juist iets hoger uit. Voor heel dit jaar rekent BioNTech nu op een omzet van 16 tot 17 miljard euro, waar dit eerder nog 13 tot 17 miljard euro was. Vrijdag sloot het aandeel BioNTech op de Nasdaq 6,2 procent hoger, en maandag lijkt het 0,7 procent hoger van start te gaan. Bron: ABM Financial News

