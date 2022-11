Europese beurzen doen het rustig aan

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur zonder grote koersuitslagen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 418,61 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,8 procent op 13.572,77 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van nog geen 0,1 procent op 6.414,40 punten. De Britse FTSE 100 noteerde ook maar fractioneel lager, op 7.327,92 punten.

"De Europe beurzen lieten vanochtend een ietwat verdeeld beeld zien", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Beleggers wegen de Chinese plannen rond het coronabeleid af." Volgens marktanalisten is er wat hoop in de markt gekomen dat China het beleid zal versoepelen.

"Eindelijk horen we wat positieve geluiden uit China met betrekking tot de coronapandemie, waar de coronamaatregelen nu nog een flink negatieve impact hebben op de economische groei", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Maar de laatste macro-economische cijfers uit China wegen op het sentiment, zo zag Aslam, wijzend op teleurstellende exportcijfers. Zo daalde de export in China voor het eerst sinds mei 2020, toen de gehele wereld tot stilstand kwam als gevolg van de coronacrisis, merkte Aslam op.

Verder stelde Aslam dat beleggers ook nog het Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag verwerken. Dat schetste volgens de analist een gemengd beeld. "Beleggers maakten uit het rapport op dat de cijfers geen reden zijn voor de Fed om de voet op het gaspedaal te houden met betrekking tot het verhogen van de rentes", zo stelde de analist. "Sindsdien is er hoop in de markt dat de Amerikaanse centrale bank het rustiger aan zal doen en dat we niet een nieuwe renteverhoging van 75 basispunten zullen zien." Volgens Aslam volgt de centrale bank van Australië dit pad al en beleggers verwachten dat andere centrale banken dezelfde route zullen bewandelen.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets was het banenrapport van vrijdag “redelijk positief", waarbij er 261.000 banen bijkwamen in oktober. Het cijfer voor september werd naar boven aangepast tot 315.000. "Het werkloosheidspercentage viel wel wat hoger uit en de loongroei vertraagde van 5 tot 4,7 procent", zo zag Hewson. "Het looncijfer kan de reden zijn waarom de Amerikaanse dollar fors terugviel. Beleggers vragen zich af of het tempo waarin de rentes worden verhoogd zal vertragen en of de Amerikaanse economie flink zal krimpen."

Hewson mikt nog steeds op een renteverhoging van 50 basispunten van de Fed in december, en niet van 75 basispunten. "Maar als we Fed-voorzitter Jerome Powell moeten geloven, dan is het einde van de renteverhogingen nog niet in zicht."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9983. De olieprijzen daalden fractioneel.

Bedrijfsnieuws

Goldman Sachs heeft maandag het advies voor Shell verlaagd van Kopen naar Neutraal en het koersdoel werd daarbij neerwaarts bijgesteld van 40,00 euro naar 38,00 euro. De zakenbank stelde dat de energiereus op de beurs dit jaar ten opzichte van sectorgenoten een 'outperformance' heeft laten zien, ondanks een rendement op de vrije kasstroom die onder het sectorgemiddelde ligt en een relatief minder aantrekkelijke kapitaalteruggave aan aandeelhouders. Het aandeel daalde in Amsterdam en Londen.

TomTom heeft een nieuwe wereldwijde opdracht gekregen om kaarten, navigatiesoftware en slimme diensten te leveren aan autofabrikant Stellantis. Dit maakte TomTom maandagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. TomTom wint 0,3, terwijl Stellantis in Parijs 0,9 procent hoger koers.

Worldline koopt een deel van de activiteiten van de Italiaanse bank Banco Desio en start ook een samenwerking. Het aandeel Worldline stijgt in Parijs met 1,8 procent.

Ryanair heeft in de eerste helft van boekjaar 2023 weer winst geboekt, dankzij een sterk herstel van de passagiersaantallen, maar het herstel voor de rest van het jaar blijft fragiel. Het aandeel wint in Londen 4,0 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een groene opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren 0,4 procent in het groen en de Nasdaq 0,3 procent.

De S&P 500 steeg vrijdag 1,4 procent op 3.770,55 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 32.403,22 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent in de plus bij een stand van 10.475,25 punten.