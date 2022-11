Valuta: dollar verzwakt onverwachts

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde maandagochtend weer dichtbij pariteit met de dollar, nadat de Amerikaanse munt afgelopen vrijdag onverwachts hard daalde, ondanks een sterk banenrapport.

"Dat begon kort voor het Amerikaanse banenrapport. De dollar daalde toen in korte tijd zo'n 2 procent", zei valutaspecialist Stefan Koopman van Rabobank.

De euro ging van 0,98 naar bijna pariteit en maandagochtend werd de pariteit zelfs heel kort bereikt. In de ochtendhandel stond de euro op 0,9986 dollar.

Koopman noemde het lastig om een goede verklaring te vinden bij de onverwachte opmars van de euro, ook omdat het Amerikaanse banenrapport zelf wees op aanhoudende loondruk en banengroei, en daarmee voldoende aanknopingspunten bood voor de Federal Reserve om de rente verder te verhogen. Wel steeg het werkloosheidspercentage.

Voor een verklaring van de verzwakking van de dollar kwam Koopman uit bij uitspraken van ECB-voorzitter Christine Lagarde vorige week. Die sprak de verwachting uit dat een milde recessie in de eurozone niet voldoende zal zijn om de inflatie weer terug te dringen naar het gewenste niveau.

De tweejaars renteswap steeg daarop van 2,80 naar 3,05 procent.

"Dat betekent dat de markt verwacht dat de ECB doorgaat met het verder verhogen van de rente en dat de renteverhogingen ook langer doorgaan", zei Koopman. Opvallend daarbij is dat de markt geen terugval van de rente na de piek verwacht, zoals dat meestal wel het geval is. "De markt houdt geen rekening met een daling, en gaat ervan uit dat de rente de komende twee jaar op een hoog niveau blijft."

Ook waren er nog uitspraken van Fed-bestuurders dat het mogelijk tijd wordt om het tempo van renteverhogingen in de VS te matigen.

Dit optimisme over de rente in de eurozone en de somberheid over de dollar is niet houdbaar, verwacht Koopman. Een euro/dollar op pariteit blijft voor Rabobank een goed moment om dollars te kopen, omdat de aankomende recessie in Europa zwaarder gaat vallen dan in de VS en dat is een beeld dat de dollar steun biedt.

Intussen kijken beleggers ook naar de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Er wordt dinsdag gestemd. De markt heeft inmiddels ingeprijsd dat de Republikeinen de meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat zullen herwinnen.

Het belangrijkste economische cijfer deze week is een Amerikaans inflatiecijfer van aanstaande donderdag. Dit cijfer is weliswaar niet het laatste cijfer voor het komende rentebesluit van de Fed medio december, maar is wel essentieel voor de vraag of de Fed straks opnieuw met 75 basispunten de rente laat stijgen of mogelijk met slechts 50 basispunten.



Ook volgens MUFG is het "te vroeg voor een meer duurzame verzwakking van de Amerikaanse dollar". De werkloosheid in de Verenigde Staten is gestegen, maar het aantal banen steeg ook sterker dan verwacht, bleek vrijdag. Hierdoor blijft er druk op de centrale bank om de rente verder te verhogen.

In China bevestigde de overheid bovendien dat de beperkingen om het coronavirus in te dammen blijven bestaan, volgens analist Lee Hardman van MUFG. Volgend jaar zou de dollar volgens hem wel kunnen dalen.