AEX start nieuwe week met bescheiden plus

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht hoger. Kort na half elf won de AEX 0,6 procent op 675,55 punten.

"De koopjesjagers komen na een week vol rentebesluiten van belangrijke centrale banken voorzichtig terug in de markt", zo zag investment manager Simon Wiersma van ING, wijzend op onder meer een flink koerswinst voor de beurs in Hongkong vanochtend. "Het feit dat het koersherstel hier met hoge volumes wordt gesteund biedt wat perspectief."

"Op een gegeven moment is er voldoende negatief nieuws verwerkt in de koersen", zo stelde Wiersma. "Dit betekent niet dat we een rally voorspellen, maar dat markten zeer volatiel zullen blijven, met soms flinke herstelbewegingen na koersdalingen."

Technisch analist Nico Bakker denkt dat de AEX voor een eindejaarsrally staat die de AEX terugbrengt naar 730 punten.

Volgens Wiersma is er wat hoop in de markt dat China het coronabeleid zal versoepelen, waardoor de Europese beurzen afgelopen week de derde weekwinst op rij boekten, de langste positieve reeks sinds november vorig jaar. "Zo zie je maar weer dat een moeilijke macro-economisch situatie met afnemende groei niet altijd leidt tot steeds maar lagere koersen en waarderingen."

Ook analisten van SEB zien dat de volatiliteit op de beurzen hoog blijft. "Maar de Amerikaanse banencijfers van afgelopen vrijdag hadden geen grote impact op de rentes", aldus de marktvorsers.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets was het banenrapport "redelijk positief", waarbij er 261.000 banen bijkwamen in oktober. Het cijfer voor september werd naar boven aangepast tot 315.000. "Het werkloosheidspercentage viel wel wat hoger uit en de loongroei vertraagde van 5 tot 4,7 procent", zo zag Hewson. "Het looncijfer kan de reden zijn waarom de Amerikaanse dollar fors terugviel. Beleggers vragen zich af of het tempo waarin de rentes worden verhoogd zal vertragen en of de Amerikaanse economie flink zal krimpen."

Hewson mikt nog steeds op een renteverhoging van 50 basispunten van de Fed in december, en niet van 75 basispunten. "Maar als we Fed-voorzitter Jerome Powell moeten geloven, dan is het einde van de renteverhogingen nog niet in zicht."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9984. De olieprijzen daalden licht tot ruim 92 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerde ArcelorMittal in het groen met een winst van circa 2,4 procent. Shell was met een daling van 0,4 procent naar 28,69 euro de grootste daler. Zakenbank Goldman Sachs haalde het aandeel van de kooplijst en verlaagde het koersdoel van 40,00 euro naar 38,00 euro, hetgeen nog altijd ruim boven de huidige koers is. Goldman ziet echter sectorgenoten van Shell als betere opties op dit moment.

In de AMX verloor OCI 3,7 procent, nadat JPMorgan het aandeel van de kooplijst haalde. Galapagos daalde 2,1 procent, maar Basic-Fit won 7,1 procent. Ook PostNL won met 4,0 procent flink. Het postbedrijf kwam maandag met definitieve cijfers naar buiten, nadat het in oktober met voorlopige cijfers en een winstwaarschuwing kwam.

In de AScX won ForFarmers 3,7 procent en CM.com 9,1 procent. Accsys verloor 0,4 procent.

B&S won 1,6 procent na cijfers.