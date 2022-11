Beursblik: JPMorgan haalt OCI van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft maandag het advies voor OCI verlaagd van Overwogen naar Neutraal. De seizoensmatige rustige periode in combinatie met wat wegvallende vraag, hebben ervoor gezorgd dat de stikstofprijzen in de afgelopen drie maanden harder zijn teruggelopen dan JPMorgan had verwacht. "De significante terugval in de Europese gasprijzen in de afgelopen maand, zorgt ervoor dat er meer Europese stikstofcapaciteit wordt vrijgegeven", aldus de analisten. "Daarmee zijn de verwachtingen voor de stikstofprijzen minder rooskleurig dan verwacht voor het lopende vierde kwartaal." Desondanks verwachten de analisten dat de agrarische markten er goed bij blijven liggen en dat de Europese gasprijzen hoog blijven in 2023. Als gevolg verwacht JPMorgan dat OCI flinke winsten en een vrije kasstroom kan blijven boeken volgend jaar. Wel verlaagde de bank de ramingen voor het aangepaste EBITDA-resultaat voor het vierde kwartaal tot 879 miljoen dollar, hetgeen 14 procent onder de consensusverwachtingen ligt. In combinatie met een sterke 'outperformance' van het aandeel OCI en het forse dividend dat over dit jaar wordt uitgekeerd, wordt JPMorgan iets voorzichtiger over het aandeel. Wel verwachten de analisten dat het sterke dividendrendement van meer dan 10 procent steun zal bieden aan het aandeel in het komende jaar. Het aandeel OCI leverde maandagochtend 3,7 procent in op 38,08 euro. Bron: ABM Financial News

