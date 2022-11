'Resultaten PostNL conform eerdere winstwaarschuwing' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het derde kwartaal geen verrassingen laten zien, nadat het postbedrijf al eerder met een winstwaarschuwing kwam. Dit stelde analist David Kerstens van Jefferies maandag. Kerstens merkte op dat het operationeel verlies op 20 miljoen euro uitkwam, hetgeen beduidend onder de aanvankelijke consensus lag van een verlies van 6 miljoen euro, vanwege volumekrimp en hoger dan voorziene kosten in de huidige krappe arbeidsmarkt in aanloop naar het piekseizoen. PostNL heeft in oktober de outlook voor heel het jaar laten vallen, maar verwacht nog wel dat de pakketvolumes in het lopende vierde kwartaal relatief stabiel zullen zijn, ondanks dat fysieke en online winkels de voorraden zien toenemen. "Dit leidt tot tegenwind in de komende kwartalen", zo waarschuwt Kerstens. Jefferies mikt voor dit jaar inmiddels op een EBIT van 80 miljoen euro, waarmee de bank er vanuit gaat dat het EBIT-resultaat in het vierde kwartaal 37 procent lager zal uitvallen op 58 miljoen euro. Analisten geraadpleegd door FactSet houden nog altijd rekening met een resultaat van 112 miljoen euro dit jaar, tegen 135 miljoen euro voorafgaand aan de winstwaarschuwing. "De consensus zal verder omlaag moeten", denkt Kerstens. Jefferies verlaagde ook de verwachtingen voor het dividend naar 0,14 euro per aandeel, in lijn met het interim-dividend. Dit impliceert een dividendrendement van 9 procent. Jefferies heeft een Houden advies op PostNL met een koersdoel van 1,50 euro. Het aandeel daalde maandag 1,3 procent tot 1,53 euro. Bron: ABM Financial News

