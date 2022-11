AEX start handelsweek vermoedelijk afwachtend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting neutraal van start. Futures op de AEX index kwamen ongeveer een uur voor de beursgong niet van hun plaats.

Vrijdag koerste de AEX, na het afschudden van de rentevrees, nog 1,6 procent hoger naar 671,88 punten, waardoor op weekbasis een winst van 0,7 procent werd neergezet.

Beleggers werden op de laatste handelsdag van de week geconfronteerd met de vrijgave van het Amerikaanse banenrapport. Daaruit bleek dat er in oktober 261.000 banen bij zijn gekomen, terwijl de markt op een groei van slechts 205.000 banen rekende. De werkloosheid nam wel toe, van 3,5 naar 3,7 procent. "Een sterker dan verwacht rapport", oordeelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank concludeerde dat de banengroei en loonstijging "nog geen aanknopingspunten biedt voor de Fed om het huidige verkrappingsbeleid te matigen."

Goed nieuws is in dit verband dus vaak slecht nieuws, zeker nadat de Amerikaanse aandelenmarkten woensdagavond nog flink negatief reageerden op de toelichting op het rentebesluit van de Federal Reserve door Fed-voorzitter Jerome Powell. Die benadrukte tot schrik van beleggers dat de Fed geen tekenen ziet van een afnemende inflatie, waardoor de rente naar verwachting fors verder zal worden verhoogd. De robuuste arbeidsmarkt geeft vooralsnog geen aanleiding om op de rem te trappen.

Wall Street noteerde vrijdag inderdaad nog even in het rood, maar hoofdgraadmeter S&P 500 wist dankzij een eindspurt en na een volatiele sessie toch met 1,4 procent in het groen te sluiten. "Je zou deze stijging misschien deels kunnen rechtvaardigen door de wellicht overdreven marktreactie op de woorden van Powell, waardoor veel beleggers al de zijlijn hadden opgezocht en er opwaarts ruimte ontstond", zei beleggingsstrateeg Shawn Cruz van TD Ameritrade.

Toch is en blijft beleggen in aandelen door de hoge rente een stuk minder aantrekkelijk, volgens vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vanochtend op 4,16 procent. Een jaar geleden bedroeg het rendement nog 1,50 procent.

Zero-covid beleid in China laat sporen na

In China worden de economische gevolgen van het zero-covid beleid steeds zichtbaarder. Vanochtend bleek de Chinese export in oktober in dollars met 0,3 procent te zijn afgenomen, terwijl de markt rekende op een stijging van 4,0 procent. Gerekend in yuan steeg de export in oktober overigens wel met 7,0 procent.

Apple waarschuwde daarnaast zondag dat het last heeft van de strenge Chinese coronamaatregelen. De fabriek in in Zhengzhou, waar Apple's nieuwste modellen, de iPhone 14 Pro en de 14 Pro Max, worden gemaakt, opereert momenteel op een "aanzienlijk verminderde capaciteit".

Apple zei wel een "aanhoudende sterke vraag" naar deze modellen te ervaren, maar door de problemen in Zhengzhou moeten klanten rekening houden met langere wachttijden.

China staat momenteel vrijwel alleen in zijn strenge beleid om het aantal coronagevallen naar nul te brengen. Hoop op een versoepeling van die maatregelen leidde vrijdag nog tot een rally op de beurs in Hongkong, die vanochtend met een winst van bijna drie procent wordt voortgezet.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets waarschuwde evenwel dat "nu we de wintermaanden ingaan, lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat China zijn economie op een zinvolle of duurzame manier zou kunnen heropenen zonder een meer wijdverbreide uitbraak van Covid-infecties te veroorzaken".

Ook de andere Aziatische beurzen vonden vanochtend de weg omhoog, maar de winsten blijven binnen de perken.

De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend 1,3 procent lager naar 91,43 dollar per vat, na een winst van vijf procent vrijdag door hoop op een versoepeling van de Chinese coronamaatregelen.

De euro boekt daarnaast de laatste handelsdagen terreinwinst ten opzichte van de dollar, waardoor met een stand van 0,9942 vanochtend pariteit weer in zicht is gekomen.

Bedrijfsnieuws

PostNL zag in het derde kwartaal de resultaten onder druk staan, zoals al eerder werd gecommuniceerd. In het afgelopen kwartaal daalde de omzet op jaarbasis van 729 tot 709 miljoen euro, terwijl het genormaliseerde EBIT-resultaat 20 miljoen euro negatief was. PostNL zei verder "noodzakelijke maatregelen" te treffen om de efficiëntie en productiviteit te verbeteren.

B&S Group heeft in het derde kwartaal meer omzet geboekt en zag de problemen in de aanvoerketens afnemen, maar het bedrijf waarschuwt dat de kosten en marges dit jaar aanzienlijk geraakt zullen worden door de hoge inflatie en de situatie in de wereldeconomie.

Core Laboratories verlaat de Amsterdamse beurs. Het bedrijf is sinds 1998 genoteerd aan de New York Stock Exchange en sinds 2012 op Euronext Amsterdam. De Amerikaanse notering blijft behouden.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 1,4 procent op 3.770,55 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 32.403,22 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent in de plus bij een stand van 10.475,25 punten.