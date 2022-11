Stellantis kiest opnieuw voor TomTom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft een nieuwe wereldwijde opdracht gekregen om kaarten, navigatiesoftware en slimme diensten te leveren aan autofabrikant Stellantis. Dit maakte TomTom maandagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. De technologie van TomTom zal vanaf 2024 in nieuwe auto's van Stellantis te vinden zijn. Ook werd afgesproken dat de huidige modellen die Stellantis produceert, gebruik blijven maken van de navigatieoplossingen van TomTom. Bron: ABM Financial News

