Wordline koopt onderdeel Italiaanse bank

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wordline koopt een deel van de activiteiten van de Italiaanse bank Banco Desio en start ook een samenwerking. Dit maakte de Franse betaalgigant maandagochtend bekend. De tak die Wordline koopt, verzorgt betalingen voor circa 15.000 klanten die ongeveer 40 miljoen transacties per jaar doen. Ook gaan Wordline en Baco Desio een langjarige samenwerking aan. Wordline betaalt voor de overname circa 100 miljoen euro. Daarbij rekent Worldline op 14 miljoen euro aan extra jaaromzet, wat jaarlijks met dubbele cijfers zal stijgen. De deal kan vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2023 worden afgerond, als alle toezichthouders toestemming hebben verleend. Bron: ABM Financial News

