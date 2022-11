Ryanair boekt weer winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft in de eerste helft van boekjaar 2023 weer winst geboekt, dankzij een sterk herstel van de passagiersaantallen, maar het herstel voor de rest van het jaar blijft fragiel. Dit merkte de luchtvaartmaatschappij maandagochtend op bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Ryanair waarschuwde dat nieuwe coronavarianten of de oorlog in Oekraïne het verdere herstel in de weg kunnen zitten. In het afgelopen halfjaar, dat eindigde op 30 september, kwam de nettowinst uit op 1,37 miljard euro. Een jaar eerder werd nog een verlies geboekt van 48 miljoen euro. De omzet steeg op jaarbasis dan ook van 2,2 naar 6,6 miljard euro, terwijl de operationele kosten krap 5 miljard euro bedroegen tegen 2,2 miljard euro een jaar eerder. Ryanair vervoerde 95,1 miljoen passagiers, waar dit een jaar eerder nog 39,1 miljoen waren, bij een bezettingsgraad van 94 procent. In de eerste helft van het fiscale boekjaar 2022 bedroeg de bezettingsgraad nog 79 procent. De luchtvaarder verwacht dat zowel de passagierscijfers als ticketprijzen sterk bleven in oktober en richting de kerstperiode. Outlook Ryanair verwacht dit jaar 168 miljoen passagiers te vervoeren, terwijl eerder nog rekening werd gehouden met 166,5 miljoen. De nettowinst, voor bijzondere posten, zal naar verwachting dit jaar uitkomen op 1 miljard tot 1,2 miljard euro. "Deze voorzichtige outlook zal enorm afhankelijk zijn eventuele gebeurtenissen deze winter", zo waarschuwde de luchtvaarder. Bron: ABM Financial News

