'Massaontslag bij Meta dreigt' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) Meta is van plan om aanstaande woensdag een massaontslag aan te kondigen, waarbij duizenden werknemers de deur wordt gewezen. Dit schreef The Wall Street Journal op basis van bronnen. Het zou de eerste grote ontslagronde van het moederbedrijf van Facebook zijn sinds de oprichting, aldus de zakenkrant. Twitter kondigde eind vorige week ook een grootschalige ontslagronde aan, na een forse omzetdaling. The Wall Street Journal denkt dat het absolute aantal ontslagen bij Meta hoger zal liggen dan bij Twitter, hoewel het percentage daar hoger zal zijn. Een woordvoerder van Meta wilde geen commentaar geven. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.