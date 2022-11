PostNL ziet resultaten conform verwachting onder druk staan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het derde kwartaal de resultaten onder druk zien staan, zoals al eerder werd gecommuniceerd. Dit bleek maandagochtend uit een kwartaalupdate van PostNL. In het afgelopen kwartaal daalde de omzet op jaarbasis van 729 tot 709 miljoen euro, terwijl het genormaliseerde EBIT-resultaat 20 miljoen euro negatief was. Een jaar eerder was dit nog 23 miljoen euro positief. De cijfers lagen in lijn met de voorlopige resultaten die PostNL eind oktober naar buiten bracht. De binnenlandse volumekrimp bij Pakketten bedroeg circa 1 procent, terwijl de totaalvolumes met 1,1 procent terugliepen door dalende internationale activiteiten. De briefpostvolumes liepen in Nederland met 9,3 procent terug, wat in lijn lag met de eigen verwachtingen. "De macro-economische omgeving is verslechterd en veroorzaakt meer tegenwind", zo waarschuwde CEO Herna Verhagen. "Het ongekend hoge niveau van de inflatie zet de arbeidskosten verder onder druk. In combinatie met het lage consumentenvertrouwen leidt dit tot een duidelijk effect op de bestedingen van de consument." De CEO verwacht dat de tegenwind ook de komende kwartalen voort blijft duren, wat leidt tot aanhoudende onzekerheid. PostNL besloot in oktober al de outlook voor heel dit jaar in te trekken, nadat deze afgelopen zomer al werd verlaagd. "Als gevolg van de verder verslechterende macro-economische omstandigheden en de aanhoudende onzekerheid is het niet langer realistisch om te veronderstellen dat de eerdere verwachting voor de genormaliseerde EBIT en de vrije kasstroom in 2022 gehaald worden", waarschuwde PostNL. Afgelopen zomer werd de outlook voor 2022 al verlaagd. PostNL verwachtte toen dit jaar een genormaliseerde EBIT van 145 tot 175 miljoen euro te realiseren, waar eerder nog werd gemikt op 170 tot 210 miljoen euro. De vrije kasstroom zou tussen de 110 tot 140 miljoen euro uitkomen, waarbij PostNL waarschuwde te verwachten aan de onderkant van deze bandbreedte uit te komen. De kasstroom was afgelopen kwartaal met 49 miljoen euro negatief tegen 10 miljoen euro positief, hetgeen eveneens in lijn lag met een eerdere update van het postbedrijf over het derde kwartaal. Het genormaliseerd totaalresultaat kwam uit op 3 miljoen euro negatief. Dat was een jaar eerder nog 27 miljoen euro positief. PostNL zei verder "noodzakelijke maatregelen" te treffen om de efficiëntie en productiviteit te verbeteren. Zo wil het postbedrijf de indirecte kosten bij Pakketten verlagen, routes, het wagenpark en personeel optimaliseren en de investeringen aanpassen aan de volumes. Ook komt er een "strakke beheersing" van de overheadkosten. Dat vertaalt zich onder meer in terughoudendheid bij het invullen van vacatures. Bron: ABM Financial News

