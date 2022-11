Productie iPhone 14 beperkt door Chinese coronamaatregelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft last van de strenge Chinese coronamaatregelen, waardoor de productie wordt vertraagd. Dit maakte Apple zondag bekend. De fabriek in in Zhengzhou, waar Apple's nieuwste modellen, de iPhone 14 Pro en de 14 Pro Max, worden gemaakt, opereert momenteel op een "aanzienlijk verminderde capaciteit". Apple zei wel een "aanhoudende sterke vraag" naar deze modellen te ervaren, maar door de problemen in Zhengzhou moeten klanten rekening houden met langere wachttijden. Apple zegt hard te werken aan een terugkeer naar normale productieniveaus. Delen van de Chinese miljoenenstad Zhengzhou zuchten momenteel onder strenge lockdownmaatregelen. Hoop op een versoepeling van die maatregelen leidde vrijdag nog tot een rally op de beurs in Hongkong, die vanochtend wordt voortgezet. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.