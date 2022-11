Cijferseizoen nog niet voorbij

(ABM FN-Dow Jones) Komende week blijft het druk met bedrijfscijfers, maar de macro-agenda is, na een serie renteverhogingen bij alle grote centrale banken, een stukje rustiger.

Maandag zal de aandacht uitgaan naar Chinese exportcijfers en de Duitse industriële productie.

Op dinsdag is er in Nederland een inflatiecijfer en in de eurozone zijn er detailhandelsverkopen. Verder vinden er in de VS tussentijdse verkiezingen plaats in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

Als het Huis van Afgevaardigden in handen komt van de Republikeinen, kunnen ze wetsvoorstellen van de Democraten blokkeren. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is zo'n politieke impasse de beste uitkomst voor de financiële markten omdat er zo weinig bemoeienis zal zijn vanuit de overheid.

Woensdag zijn er inflatiecijfers in China, op donderdag gevolgd door die in de VS en op vrijdag in Duitsland. Verder staan er op een vrijdag een serie cijfers in het Verenigd Koninkrijk op de rol, waaronder de groei en de export. De dag wordt afgesloten met het consumentenvertrouwen in de VS.

"Na de renteverhoging van 75 basispunten door de Fed [afgelopen week] kunnen de Amerikaanse inflatiecijfers voor oktober bepalen of we in december opnieuw een verhoging van 75 punten gaan zien", aldus Hewson.

In Amsterdam gaat het cijferseizoen komende week verder. Maandag openen B&S Group en PostNL de boeken, waarbij de laatste recent al met een winstwaarschuwing kwam.

Dinsdag is het de beurt aan Kendrion en woensdag is het druk met ABN AMRO, Ahold Delhaize, Alfen, Inpost en CTP. Donderdag is het opnieuw ‘volle bak’, met Aegon, ArcelorMittal, Aperam, IMCD, SBM Offshore en Renewi.

Vrijdag zijn er nog cijfers van Boskalis en Vopak, beide deelnemingen van HAL, en ASML houdt een beleggersdag.

In Brussel houdt de drukte ook aan. Maandag zijn er alleen cijfers van Intervest, maar dinsdag openen Onward Medical, Befimmo, Care Property en Nyxoah de boeken. Woensdag volgen dan Ageas, KBC, Aedifica, Agfa en Bpost.

Ageas kwam vorige maand al met een winstwaarschuwing en bij Bpost is CEO Dirk Tirez tijdelijk aan de zijlijn gezet.

Donderdag is het de beurt aan Aperam, Ontex en Unifiedpost, en Texaf sluit de week op vrijdag af.

In de Verenigde Staten is het cijferseizoen inmiddels over het hoogtepunt heen, maar dat geldt niet voor Europa. Bekende namen komende week zijn op dinsdag Bayer, Deutsche Post en het Amerikaanse Disney.

Woensdag volgen Adidas, Commerzbank, E.ON, Siemens Healthineers en Beyond Meat en donderdag is de agenda goed gevuld met onder meer Allianz, Delivery Hero en Engie. Vrijdag is de agenda leeg.