Twitter gaat geld rekenen voor blauw vinkje

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Twitter is begonnen met het uitrollen van een software update waarmee gebruikers die een blauw vinkje bij hun account willen, hiervoor 7,99 dollar per maand betalen. Dit werd zaterdag bekend. "Vanaf vandaag voegen we geweldige nieuwe functies toe aan Twitter Blue, en er komen er binnenkort meer aan", aldus het bedrijf. De details van de update impliceren dat Twitter Blue-abonnees het blauwe vinkje krijgen, waar die eerder alleen aan bepaalde gebruikers werd toegekend via een verificatieproces om authenticiteit aan te geven. "Power to the people", aldus Twitter. "Je account krijgt een blauw vinkje, net als de beroemdheden, bedrijven en politici die je al volgt." De kersverse eigenaar Elon Musk hoopt hiermee de omzet van het social mediaplatform op te krikken. Volgens de topman verliest Twitter momenteel 4 miljoen dollar per dag, onder meer omdat grote bedrijven als General Motors hun advertenties op het platform voorlopig hebben stopgezet. Bron: ABM Financial News

