Berkshire Hathaway profiteert van oplopende rentes

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berkshire Hathaway heeft in het derde kwartaal van 2022 een 20 procent hogere operationele winst behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder omdat het bedrijf van Warren Buffett meer rendement behaalde uit zijn brede portefeuille aan investeringen, dankzij de oplopende korte rentes. Dit bleek zaterdag uit de resultaten van het concern. In de periode steeg het operationele resultaat naar 7,8 miljard dollar, ondanks een verliespost van 3,4 miljard dollar door de impact van orkaan Ian op de vastgoed- en verzekeringsactiviteiten. De winst per Class A-aandeel steeg op jaarbasis met 23 procent naar 5.290 dollar, wat beter was dan de 4.200 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Onder de streep resteerde een verlies van 1,8 miljard dollar, tegenover een winst van 6,9 miljard dollar in het derde kwartaal van 2021. Aan het eind van het derde kwartaal had Berkshire 109 miljard dollar in kas. Dat was eind 2021 zo'n 144 miljard dollar. Berkshire kocht in het derde kwartaal voor 1,1 miljard dollar aan aandelen terug, wat onder de analistenverwachting was maar in lijn met de aandeleninkoop in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal kocht Berkshire nog voor 3,2 miljard dollar aan aandelen terug. Bron: ABM Financial News

