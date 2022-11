Renault wil EV-tak naar de beurs brengen - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Renault wil zijn tak voor elektrische voertuigen volgend jaar naar de beurs in Parijs brengen en mikt daarbij op een waardering van circa 10 miljard euro. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdagavond op basis van een ingewijde.



De plannen van de Franse autofabrikant kunnen nog veranderen, aldus de bron.



Volgende week maakt Renault meer informatie bekend, volgens Bloomberg. Bron: ABM Financial News

