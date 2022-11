China houdt toch vast aan streng coronabeleid - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China zal "onwankelbaar" vasthouden aan zijn strenge coronabeleid, aangezien het land wordt geconfronteerd met steeds ernstigere uitbraken. Dit meldde persbureau Bloomberg zaterdag op basis van uitspraken van een gezondheidsfunctionaris uit het land. "Eerdere praktijken hebben aangetoond dat onze preventie- en controleplannen en een reeks strategische maatregelen volledig correct zijn", citeerde Bloomberg Hu Xiang van het Chinese RIVM. "Het beleid is ook het meest economisch en effectief", aldus de topambtenaar. Vrijdag stegen de financiële markten nog flink vanwege de hoop dat Beijing volgend jaar een soepeler virusbeleid zou gaan voeren. Bron: ABM Financial News

