Core Laboratories verlaat Amsterdamse beurs

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Core Laboratories verlaat de Amsterdamse beurs. Dit meldde de dienstverlener aan de olie- en gassector vrijdagavond laat. Het bedrijf is sinds 1998 genoteerd aan de New York Stock Exchange en sinds 2012 op Euronext Amsterdam. De Amerikaanse notering blijft behouden, aldus Core Laboratories. In New York vond in de afgelopen vijf jaar meer dan 99,7 procent van het handelsvolume van de aandelen plaats. "Gezien dit aanzienlijk hogere handelsvolume heeft het bedrijf geconcludeerd dat een enkele notering op de New York Stock Exchange meer in overeenstemming is met de handelsactiviteit van het bedrijf. Bovendien verwacht het bedrijf hiermee besparingen in administratieve en regelgevende kosten", aldus Core Laboratories Ook kan het bedrijf de tijd die het nu kwijt is aan de dubbele notering gaan besteden "aan andere initiatieven die bijdragen aan de aandeelhouderswaarde." Tot en met 2 december kan er nog in het aandeel Core Laboratories worden gehandeld in Amsterdam. Delisting vindt op 3 december plaats. Bron: ABM Financial News

