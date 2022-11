AEX schudt rentevrees af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week gestegen, met name dankzij een overtuigende koerswinst op vrijdag. Op een slotstand van 671,88 punten op vrijdag won de AEX 0,7 procent op weekbasis. Vorige week sloot de hoofdindex op 667,52 punten, toen een winst van zo'n 2,3 procent.

"De aandelen in Azië liepen op, vanwege de hoop op afnemende coronamaatregelen in China", aldus IG. Dat joeg de koersen vrijdag aan, aldus IG, "na de verliezen halverwege de week."

Toch is en blijft beleggen in aandelen door de hoge rente een stuk minder aantrekkelijk, volgens vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 4,17 procent.

Nadat de Federal Reserve en Bank of England de rente afgelopen week met 75 basispunten verhoogden, blijft Europa erg achter. Ook de Europese Centrale Bank verhoogde de rente recent met 75 basispunten, maar de Europese rente staat nog altijd ruim onder die in het VK en de VS. Van Eerden voorziet de komende maanden dan ook flinke verhogingen. "Zeker richting 3 procent", zei hij, met als resultaat verdere druk op de aandelenmarkten.

De markt hoopte dat de Amerikaanse centrale bank het tempo van de renteverhogingen in december zou terugschroeven. Maar dat was niet de boodschap van voorzitter Jerome Powell.

En dus ontstond er halverwege de week duidelijke rentevrees.

"Powell houdt vast aan het agressieve restrictieve monetaire beleid. Hoewel dit te verwachten was, hadden beleggers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan gehoopt dat de angst voor een recessie de centrale bankiers zou afschrikken. Een recessie is niet meer te voorkomen, de inflatie blijft galopperen en de noodzakelijke rentestappen maken financiering veel duurder", aldus marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG.

Powell zei in een toelichting dat de inflatie te hoog is en de arbeidsmarkt te krap. Dat laatste werd bevestigd door een sterk banenrapport. In oktober steeg het aantal banen in de VS met 261.000, terwijl de markt op een groei van 205.000 banen rekende.

"De Fed zal dan ook doorgaan met het dichtdraaien van de geldkraan. Weliswaar in kleinere stapjes, maar misschien wel verder dan eerder werd gedacht", zo lichtte investment manager Simon Wiersma van ING toe. Volgens hem prijzen beleggers nu een iets hogere beleidsrente in.

Op de termijnmarkt wordt volgens ING nu een piek in de beleidsrente verwacht van 5,10 procent in maart volgend jaar. Dat is overigens nog geen 10 basispunten hoger dan vóór het rentebesluit. "De economische cijfers zullen de volgende stappen van de Fed bepalen."

"Hoewel de markt kreeg waar het om vroeg, namelijk zicht op kleinere renteverhogingen in de toekomst, hadden beleggers vermoedelijk niet verwacht dat de renteverhogingen langer doorgaan", verklaarde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets de koersreacties. "Daarmee werd het zicht op een pauze of zelfs renteverlaging voor het einde van 2024 de kop in gedrukt."

De Bank of England verhoogde de rente afgelopen week ook met 75 basispunten. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade schrok de markt ervan dat de Britse centrale bank rekening houdt met een twee jaar durende recessie. Hij voorziet moeilijke tijden voor de Britse economie, de Britse financiële markten en het Britse pond.

Verder verwerkten beleggers deze week cijfers over de mondiale industrie en dienstensector. De industrie van de eurozone kromp in oktober nog iets sterker dan eerder gemeld. De dienstensector bleef in oktober ook krimpen, maar wel iets minder sterk dan verwacht.

De cijfers suggereren evenwel dat de eurozone op weg is naar een winterrecessie, aldus econoom Joe Hayes van S&P. "De hoge inflatie drukt de vraag en schaadt het ondernemersvertrouwen." En de angst dat de energiecrisis alleen maar groter wordt, voedt de onzekerheid, merkte Hayes op.

De Amerikaanse industrie groeide in oktober nipt. Voor de dienstensector was het beeld verdeeld. S&P Global zag een verdere krimp, terwijl ISM een minder sterke groei meldde.

De euro/dollar handelde vrijdag op 0,9893. WTI-olie werd op weekbasis 4 procent duurder, nu de coronamaatregelen in China lijken te worden afgebouwd.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won koploper Prosus deze week ruim 21 procent. Prosus profiteerde van een koerssprong van Tencent in Hongkong, waarvan de techinvesteerder grootaandeelhouder is.

Just Eat Takeaway won ruim 19 procent op weekbasis na positief ontvangen cijfers van de Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash, donderdagavond nabeurs. Jefferies wees verder op een mogelijke aanpassing van fees in New York die gunstig zouden zijn voor de EBITDA en kasstroom van de maaltijdbezorger.

ING steeg ruim 10 procent na cijfers. Vooral de aankondiging van een nieuw, omvangrijk aandeleninkoopprogramma was voor analisten van Jefferies een verrassing. ING wil voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. En Kepler Cheuvreux wees op de rentebaten, die zich beter dan verwacht ontwikkelen.



DSM verloor 5 procent op weekbasis na een outlookverlaging bij de cijfers over het derde kwartaal. DSM verwacht voor dit jaar voor de voortgezette activiteiten een lage enkelcijferige groei van de aangepaste EBITDA, terwijl eerder nog werd gemikt op een hoge enkelcijferige stijging.

Wolters Kluwer daalde deze week zo'n 7,5 procent na cijfers. De outlook voor dit jaar werd gehandhaafd, nadat de omzet in de afgelopen negen maanden op autonome basis met 6 procent steeg.

Hekkensluiter in de AEX was deze week Adyen, met een verlies van bijna 10 procent. eBay blijkt 66.000 aandelen Adyen te hebben verkocht voor 120 miljoen dollar. Na deze verkoop is eBay niet langer een aandeelhouder van Adyen.

In de AMX steeg AMG meer dan 14 procent op weekbasis, na cijfers en een nieuwe outlookverhoging. Analisten werden direct positiever over het aandeel. Zo verhoogden Berenberg, Jefferies en Degroof Petercam het koersdoel en Degroof zette AMG ook op de kooplijst.

Vopak won bijna 11 procent en Aperam ruim 7 procent op weekbasis. Galapagos verloor deze week bijna 5 procent na het openen van de boeken en een strategie-update. Vooral die laatste viel niet in goede aarde. Analisten van Jefferies wezen op de onzekerheden op de korte en middellange termijn.

OCI won ruim 4 procent na een kwartaalupdate en Eurocommercial daalde bijna een procent na het openen van de boeken.

Basic-Fit was hekkensluiter in de Midkap, met een verlies van 9,5 procent. De fitnessketen kwam vorige week met een outlookverlaging, waarop het aandeel al hard onderuit ging.

Onder de kleinere aandelen daalde Forfarmers meer dan 4 procent op weekbasis na cijfers. Degroof Petercam verlaagde na de kwartaalupdate het advies voor het aandeel van Kopen naar Houden en het koersdoel ging van 5,40 naar 3,00 euro.

Heijmans daalde in de AScX bijna 3,5 procent. De bouwer handhaafde de outlook voor dit jaar, terwijl voor volgend jaar stabiele resultaten worden verwacht. BAM verloor op weekbasis ruim 9 procent na wat analisten solide cijfers noemden.

Belangrijker dan de cijfers deze week was het oordeel van de Raad van State dat de bouwvrijstelling voor het CO2-opslagproject Porthos niet voldoet aan het natuurbeschermingsrecht en daarom niet mag worden gebruikt. Het oordeel heeft niet alleen verregaande gevolgen voor het Porthos-project, maar ook voor de plannen van het kabinet op het gebied van woningbouw, infrastructuur en energie. "Het oordeel betekent geen bouwstop", zo benadrukte de Raad van State. Per bouwproject moet worden onderzocht wat de stikstofgevolgen zijn voor beschermde natuurgebieden.

TomTom verloor meer dan 2 procent op weekbasis. TomTom wil met de introductie van een nieuw kaartenplatform de groei versnellen. Daarmee is de kaartenspecialist iets ambitieuzer in zijn doelen voor de middellange termijn dan verwacht, aldus ING.

Accsys verloor bijna 12 procent na een update. Accsys verwerft het volledig belang in de Tricoya-fabriek in het Engelse Hull. Hierover bereikte Accsys overeenstemming met partners Ineos, Medite, BGF en Volantis. Met deze transactie is 11,9 miljoen euro gemoeid, wat wordt voldaan in nieuwe aandelen.

Pharming ging aan kop in de AScX met een winst op weekbasis van 13 procent. Pharming staat aan de vooravond van een tweede transformatie met de indiening van de registratiedossiers voor de lancering van leniolisib bij de toezichthouders FDA en EMA, zo zei CEO Sijmen de Vries voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5.

Sif kwam met cijfers en steeg op weekbasis licht. Sif boekte in het derde kwartaal van dit jaar licht tegenvallende resultaten, terwijl er nog steeds geen duidelijkheid is over de capaciteitsuitbreiding in Rotterdam, zo merkte ING op.

Ordina verloor 5 procent na cijfers. Toch sprak ING van solide resultaten. Majorel vond na een nieuwe outlookverhoging wel het groen met een plus van bijna 7 procent.

In de lokale lijst verloor Euronext bijna anderhalf procent op weekbasis. De beursuitbater heeft in het derde kwartaal lagere resultaten behaald, die wel beter waren dan verwacht.