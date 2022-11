Olieprijs stijgt flink Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gestegen. Bij een settlement van 92,61 dollar werd een vat West Texas Intermediate 5 procent duurder. Op weekbasis werd WTI ook meer dan 5 procent duurder. De olieprijzen en financiële markten in het algemeen reageerden vrijdag positief op berichten dat China de coronamaatregelen wil afbouwen, zag marktstrateeg Colin Cieszynski van SIA Wealth Management. The Wall Street Journal meldde vrijdag dat Zeng Guang, voormalig directeur van het Chinese RIVM, tijdens een conferentie heeft gezegd dat er "aanzienlijke" veranderingen komen in het Chinese covidbeleid in 2023. Het strenge coronabeleid in China zet druk op de economie en daarmee ook op de vraag naar olie. Volgens Stephen Innes van SPI Asset Management zien handelaren China uiteindelijk meer als een drijvende kracht achter een toenemende vraag volgend jaar wanneer de heropening van de economie versnelt, dan als veroorzaker van de huidige zwakte aan de vraagkant. Een iets zwakkere dollar hielp de olieprijzen vrijdag ook, zag Cieszynski. De greenback daalde na het verschijnen van het Amerikaanse banenrapport. Daaruit bleek dat de lonen in oktober minder hard zijn gestegen, waarmee "de druk van een belangrijk onderdeel van de inflatie mogelijk afzwakt", aldus de marktkenner. Bron: ABM Financial News

