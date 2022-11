Wall Street verdeeld na banenrapport Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag verdeeld met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalt fractioneel op 3.718,06 punten, de Dow Jones index stijgt 0,1 procent op 32.018,80 punten en de Nasdaq noteert 0,5 procent in de min bij een stand van 10.293,45 punten. De aandacht gaat vandaag vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport, omdat de cijfers bepalend zijn voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Fed-voorzitter Jerome Powell betoogde woensdagavond bij het rentebesluit dat de arbeidsmarkt veel te krap is en de inflatie veel te hoog om het tempo van de renteverhogingen te kunnen afbouwen. Uit het banenrapport bleek vanmiddag dat er in oktober 261.000 banen bij zijn gekomen, terwijl de markt op een groei van 205.000 banen rekende. De werkloosheid nam wel toe, van 3,5 naar 3,7 procent en het gemiddelde uurloon steeg met 0,12 dollar tot 32,58 dollar. "Een sterker dan verwacht rapport", oordeelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank zijn de banengroei en loonstijging "nog geen aanleiding voor de Fed om het huidige verkrappingsbeleid te matigen." De euro/dollar noteert vrijdagavond op 0,9921. Olie wordt bijna 5 procent duurder, nu de strenge coronamaatregelen in China mogelijk ten einde komen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 4,17 procent. Bedrijfsnieuws Starbucks presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De nettowinst daalde van 1,76 miljard naar 878 miljoen dollar, maar de aangepaste winst per aandeel van 0,81 dollar was beter dan de 0,72 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Het aandeel wint 7,5 procent. DoorDash presteerde in het afgelopen kwartaal ook beter dan verwacht en de door de maaltijdbezorger afgegeven outlook voor het huidige kwartaal oogt eveneens sterk. Het aandeel stijgt 3,5 procent. GoPro had in het derde kwartaal last van de sterke dollar. Het abonnementenmodel deed het goed. Het aandeel verliest 4,5 procent. Coinbase heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet zien halveren en verwacht dat de tegenwind volgend jaar niet alleen zal aanhouden, maar ook zal verergeren. Het aandeel stijgt toch 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

