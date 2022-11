Europese beurzen optimistisch richting het weekend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag flink hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 1,8 procent op 416,98 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 2,5 procent naar 13.459,85 punten. De Franse CAC 40 sloot 2,8 procent in de plus met een stand van 6.416,44 punten. De Britse FTSE steeg 2,0 procent naar 7.334,84 punten.

Analisten van IG wezen op de optimistische stemming in Azië. "De aandelen in Azië liepen op, vanwege de hoop op afnemende coronamaatregelen in China", aldus IG.

Geluiden over een mogelijke coronaversoepeling zorgden dan wel voor opluchting op de aandelenmarkten, maar marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is sceptisch.

"Nu we de wintermaanden ingaan, lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat China zijn economie op een zinvolle of duurzame manier zou kunnen heropenen zonder een meer wijdverbreide uitbraak van Covid-infecties te veroorzaken", aldus de marktkenner. Dat de markten positief zijn, lijkt vooral een kwestie van 'fear of missing out', volgens Hewson.

Verder was er aandacht voor het Amerikaanse banenrapport, dat sterker was dan verwacht. Analisten oordeelden na de publicatie dat de Federal Reserve niet van beleidskoers zal veranderen.

De Duitse fabrieksorders lieten over september een veel grotere daling zien dan was verwacht. Vooraf was een afname met 0,5 procent ingeprijsd, maar er kwam vrijdagochtend een daling van 4,0 procent op maandbasis naar buiten. De industrie van Frankrijk produceerde in september met 0,8 procent minder dan in augustus, iets minder nog dan vooraf werd verwacht.

Uit de eurozone kwamen verder definitieve inkoopdata voor de dienstensectoren naar buiten en daaruit bleek dat die in oktober minder krimp lieten zien dan gedacht. De producentenprijzen in de eurozone in september kwamen op maandbasis 1,6 procent hoger uit, gelijk aan de prognose. Op jaarbasis was nog altijd sprake van een stijging van bijna 42 procent.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 0,9913. WTI-olie profiteerde van de mogelijke afbouw van Chinese coronamaatregelen en werd 4 procent duurder.



Bedrijfsnieuws

Aandelen Adidas stegen vrijdag ruim 21 procent, nadat de Duitse retailer bevestigde dat het in gesprek is met een opvolger voor CEO Kasper Rorsted, die volgend jaar vertrekt. Adidas praat met Bjorn Gulden, de huidige CEO van Puma. Aandelen Puma daalden een half procent.

Société Générale heeft in het derde kwartaal van dit jaar meer winst geboekt dan verwacht, en zag de opbrengsten stijgen. Het aandeel steeg zo'n 2,5 procent.

Elders deden financials ook goede zaken. Commerzbank en ING wonnen bijna 2 procent en Barclays bijna 3 procent.

In Amsterdam won Prosus 7,5 procent. Prosus profiteerde van een koerssprong van Tencent in Hongkong, waarvan de techinvesteerder grootaandeelhouder is.

Just Eat Takeaway won bijna 16 procent na positief ontvangen cijfers van de Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash, donderdag nabeurs. Jefferies wees verder op een mogelijke aanpassing van fees in New York die gunstig zouden zijn voor de EBITDA en kasstroom van de maaltijdbezorger.

Deliveroo won ruim 5,5 procent en Delivery Hero meer dan 7 procent.

Wall Street

Rond het Europese slot noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld.