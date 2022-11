AEX stevig hoger weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met een stevige winst het weekend ingegaan. De AEX steeg 1m6 procent naar 671,88 punten.

"De aandelen in Azië liepen op, vanwege de hoop op afnemende coronamaatregelen in China", aldus IG. Dat joeg de koersen vrijdag ook aan in Amsterdam.

Het was vandaag echter vooral wachten op het Amerikaanse banenrapport. En dat bleek een meevaller. In plaats van 205.000 banen, kwamen er in oktober 261.000 banen bij.

"De banengroei en de loonstijging is naar ons idee nog geen aanleiding voor de Fed om het huidige verkrappingsbeleid te matigen", aldus analist Philip Marey van Rabobank.

Beleggers kregen verder inzicht in de stand van de Europese dienstensector. De krimp in oktober bleek iets minder sterk dan verwacht. De cijfers suggereren evenwel dat de eurozone op weg is naar een winterrecessie, aldus econoom Joe Hayes van S&P. "De hoge inflatie drukt de vraag en schaadt het ondernemersvertrouwen." En de angst dat de energiecrisis alleen maar groter wordt, voedt de onzekerheid, merkte Hayes op.

De euro/dollar handelde op 0,9913 en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,16 procent.

Olie werd 3,5 procent duurder door de hoop op een versoepeling van de Chinese coronamaatregelen.

Stijgers en dalers

In de AEX sloten vrijwel alle fondsen hoger. Alleen RELX en Adyen daalden meer dan een procent.

Aan kop ging Just Eat Takeaway met een koerswinst van 15,8 procent. Cijfers van sectorgenoot DoorDash werden goed ontvangen. En zakenbank Jefferies denkt dat Just Eat in New York spoedig verlost wordt van strenge regelgeving over het maximale bedrag dat maaltijdbezorgers in rekening mogen brengen.

Andere winnaars waren Prosus, ArcelorMittal en Besi.

In de AMX gingen Aperam en Inpost aan de leiding met winsten van 9,0 en 7,1 procent, terwijl Galapagos 7,4 procent inleverde. Aanvankelijk werd er nog goed gereageerd op de kwartaalupdate van donderdagavond, maar tijdens de beleggersdag van vanmiddag klapte het aandeel onderuit.

Bij de smallcaps won Brunel 3,7 procent. ING kwam met een positief rapport waarin het koopadvies voor het aandeel werd herhaald.

Majorel en TomTom daalden 4,8 en 5,1 procent.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen licht in het groen.