Adidas in de lift na nieuws over nieuwe CEO

Beeld: Puma

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen Adidas stijgen vrijdag 20 procent nadat de Duitse retailer bevestigde dat het in gesprek is met een opvolger voor CEO Kasper Rorsted, die volgend jaar vertrekt. Eerder meldde Manager Magazin dat het zou gaan om Bjorn Gulden, de huidige CEO van Puma. Adidas bevestigde vrijdag dat er inderdaad gesprekken plaatsvinden met Gulden. Aandelen Puma dalen vrijdag 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

