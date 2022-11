'Licht aan einde tunnel in New York voor Just Eat Takeaway'

(ABM FN-Dow Jones) Er gloort licht aan het einde van de tunnel voor Just Eat Takeaway nu New York overweegt om een bestaande commissie op maaltijdbezorging aan te passen. Dit schreef Jefferies vrijdag in een analyse.

Volgens de analisten hebben de activiteiten van Just Eat-onderdeel Grubhub in New York vooral te lijden gehad van een ingevoerde limiet van 3 procent op transactieverwerking en 5 procent op andere diensten.

New York overweegt nu om die limieten te wijzigen, iets waar Just Eat al langer vertrouwen in had, dat dit zou gebeuren. Raadslid Robert Holden van New York heeft een verzoek tot wijziging ingediend voor de bestaande regels, waarmee er mogelijk vrijstellingen komen voor maaltijdbezorgers. Inmiddels zouden 14 raadsleden het wetsvoorstel steunen. Dat moeten er 26 worden voor een meerderheid.

Als de limieten inderdaad worden aangepast, dan kan Just Eat volgens Jefferies al binnen een aantal maanden weer commissies gaan rekenen zoals voor de coronapandemie. Dat zou volgens de zakenbank neerkomen op 150 miljoen euro aan EBITDA op jaarbasis.

Dit zou een complete aanpassing betekenen van de taxaties voor 2023. Momenteel rekent de consensus op 84 miljoen euro aan EBITDA voor volgend jaar. En het is ook gunstig voor de vrije kasstroom van Just Eat Takeaway, aldus Jefferies.

Jefferies heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway en een koersdoel van 34,00 euro. Het aandeel stijgt vrijdag 13,3 procent naar 19,55 euro.